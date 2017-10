Funklöcher in Auerbach: "Kein Empfang, kein Interesse"

ORTLESBRUNN - In einigen Ortsteilen von Auerbach gibt es teilweise keinen Handyempfang. Betroffen sind unter anderen Ortlesbrunn, Ranzenthal und Hagenohe. Die Bürger sind genervt davon, in einem Funkloch zu sitzen. Die Stadt konnte bisher nicht viel ausrichten, um ihnen zu helfen.

Wohnen nicht alle in Ortlesbrunn, haben aber eines gemeinsam: Sie haben kein Netz. Mit im Bild Martin Schleicher (hinten links), Bürgermeister Joachim Neuß (2. v. re.) und Josef Lehner (3. v. re.). © Luisa Degenhardt



Um Auerbach scheint es manchmal Glückssache zu sein, Handynetz zu haben. Alfred Gmelch wohnt in Ortlesbrunn. Dort gibt es nur wenige Punkte, wo er mit dem Handy telefonieren kann. "Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und sind auf das Telefon angewiesen. Heute hat jeder ein Handy", sagt Gmelch. Erreichbar seien die Gmelchs auf dem Handy nie, die Leute sprechen auf den Anrufbeantworter. Wenn es ein Gewitter gibt, woraufhin der Strom ausfällt und damit auch das Festnetztelefon, heißt es: rausfahren aus dem kleinen Ort und Netz suchen. "Wir haben sonst keine Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen."

Michael Lengenfelder und Theresa Krieg wohnen in Ranzenthal. Sie vermieten eine Wohnung. Wenn potenzielle Mieter zum Besichtigen kämen, dann schauten diese zuerst aufs Handy. "Kein Empfang, kein Interesse", sagt Lengenfelder. Krieg fügt hinzu: "Wir schreiben mittlerweile schon in die Annonce rein." Laut Lengenfelder ist der Empfang in den Senken um Auerbach nicht abgedeckt, je höher man auf Hügel fährt, desto besser funktioniert es. "Wir wollen eine Industrienation sein, aber da sind wir ein Entwicklungsland."

Josef Lehner wohnt in Ortlesbrunn und sitzt im Stadtrat. Er erzählt, dass es vor einigen Jahren einen schweren Waldunfall gegeben hat. Hilfe zu holen war wegen des schlechten Empfangs schwierig. Der Ortlesbrunner Gerd Dötsch ergänzt: "Wenn du eh in Panik bist, dann findest du ganz schwierig Netz." Bleibt laut Lehner nur, auf den Berg Richtung Ohrenbach zu fahren. Dötsch arbeitet bei ZF, wo auch einige Tschechen beschäftigt werden. "Die wundern sich über die schlechte Verbindung."

Für Alfred Gmelch ist es unerklärlich, dass es an manchen Stellen Netz gibt, an anderen wiederum nicht. Und das, obwohl in Thurndorf ein Mast steht. Sein Sohn Markus hatte Schwierigkeiten, als er den Nachrichtendienst WhatsApp auf seinem Handy einrichten wollte. Denn dazu braucht es ein Netz. Josef Lehner meint, dass es beim Onlinebanking manchmal so lange dauert, bis die Tan-Nummer per SMS ankommt, dass das Zeitfenster für die Onlinegeschäfte bereits abgelaufen ist.

Bürgermeister Joachim Neuß, Alfred und Markus Gmelch sowie Gerd Dötsch (von links) sind in Ortlesbrunn auf der Suche nach einer Handyverbindung. © Luisa Degenhardt



Die meisten Bürger von Ortlesbrunn sind Kunden von Telekom und Vodafone. "Es ist unverständlich, dass sich die Telekom nicht darum kümmert", sagt Alfred Gmelch. Schon mehrfach habe nicht nur er bei dem Unternehmen angerufen. Nicht erst seit der NN-Funklochaktion sei das Thema aktuell, meint Lehner. "Die Problematik ist, dass die Systematik des Ausbaus fehlt. Die stellen die Masten da hin, wo sie die meisten Kunden erreichen. Der Gesetzgeber muss vorschreiben, wohin die Masten kommen", sagt Lehner.

Er erinnert sich, dass es eine Zeit gab, in der vermehrt in Häuser in der Gegend eingebrochen worden war. Immer wieder stand nachts in der Nähe von Ortlesbrunn dasselbe Auto. Lehner vermutete schon, dass Einbrecher die Gegend auskundschaften. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um einen zugezogenen Ortlesbrunner handelte, der in Auerbach arbeitet und auf dem Heimweg anhielt, um mit dem Handy zu telefonieren.

Martin Schleicher ist Ortssprecher von Hagenohe. Er hatte in den vergangenen Jahren drei Verträge mit drei verschiedenen Anbietern: O2, Vodafone und Telekom. Handyempfang hatte er in Hagenohe nie.

"Dritte-Welt–Land"

Bürgermeister Joachim Neuß weiß um die Problematik. "Das ist wie in einem Dritte-Welt-Land. Letzte Woche war ich für drei Tage Bergwandern, ich habe das Netz nie verloren. Bei uns verlierst du das Netz auf der Bundesstraße 85", sagt er. Die Stadt habe engere Kontakte zur Telekom als die Bürger. "Die nützen mir aber oft überhaupt nichts." Das Problem sei, dass sich Regierung und Politiker aus der Verantwortung gestohlen hätten, indem die Telekom privatisiert worden sei. Ein Unternehmen müsse eben wirtschaftlich arbeiten. "Selbstverständlich kann man Ortlesbrunn nicht wirtschaftlich anschließen", so der Bürgermeister.

Alfred Gmelch findet es wichtig, dass sich die Politik stark macht, dass sich etwas ändert. Wenn man die Telekom kontaktiere, dann hätten die Mitarbeiter Verständnis für die Situation der Ortlesbrunner. Trotzdem tue sich nichts.

Die Stadt hat da bisher auch nichts ausrichten können. "Wenn man einen offenen Mann erwischt, sagt der auf der informellen Ebene, dass es nicht wirtschaftlich zu machen ist", so Neuß. Schickt man der Telekom ein offizielles Schreiben, bekomme man zur Antwort, das Anliegen werde geprüft. Und so haben die meisten, die an diesem Abend beisammen sitzen, die Hoffnung auf ein solides Handynetz in Ortlesbrunn und den anderen Ortsteilen aufgegeben.

