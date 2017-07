Für 60 Millionen: Aus zwei Bayreuther Kliniken wird eine

Nicht mehr wirtschaftlich: Rentenversicherung investiert kräftig - vor 20 Minuten

BAYREUTH - Der nordbayerische Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung (DRV) plant in Bayreuth den Bau eines neuen Rehabilitationszentrums für rund 60 Millionen Euro.

Vor dem Aus stehen im Gegenzug zwei bestehende DRV-Einrichtungen im Raum Bayreuth, die Höhenklinik in Bischofsgrün und die Klinik Herzoghöhe in der Stadt Bayreuth. Stephan Doll, DRV-Vorstandsvorsitzender Nordbayern, möchte aber nicht von Schließung, sondern von Zusammenführung sprechen: "Wir fusionieren die beiden Kliniken zu einem neuen Rehazentrum." In den beiden alten Häusern werde niemand entlassen, betont er. Die Beschäftigten - allein in Bischofsgrün sind es 170 - erhielten Arbeitsplatzangebote für die neue Klinik in der Markgrafenstadt.

Gerade in Bischofsgrün war dennoch die Enttäuschung groß, als die DRV im März 2016 ihre Entscheidung bekanntgab. In der Gemeinde am Ochsenkopf im Fichtelgebirge ist die Höhenklinik nicht nur der größte Arbeitgeber, sondern stellt in der Fremdenverkehrsstatistik auch rund ein Drittel der Übernachtungsgäste. "Es ist keine einfache Situation für Bischofsgrün", bekennt Doll und fährt fort: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht".

Keine Alternative

Nordbayerns DRV-Vorstandsvorsitzender weist darauf hin, dass in beiden Kliniken, die durch den Neubau ersetzt werden sollen, "ein hoher Investitionsbedarf gewesen wäre". Dies hätten Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben. Um nicht langfristig beide Standorte in Gefahr zu bringen, habe es zum 60-Millionen-Euro-Projekt keine Alternative gegeben. In der Zwischenzeit hatte auch der Bundesrechnungshof gerügt, dass die DRV Nordbayern mit ihren insgesamt acht Rehakliniken eine Überkapazität von rund 400 Betten aufweise. "Im Verhältnis zur Zahl der Versicherten haben wir tatsächlich die meisten Betten, deshalb gab es Probleme mit den Prüfern", erklärt Doll. Nach seinen Angaben werden durch die "Fusionierung" 180 bis 200 Betten abgebaut.

In der neuen Rehaklinik wird es laut Doll 300 stationäre Betten und 60 ambulante Behandlungsplätze geben. Schwerpunkte sind die Orthopädie, die Onkologie und die Psychosomatik. Geplant ist der Neubau auf einem Grundstück neben der Lohengrin-Therme in Bayreuth.