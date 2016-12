Für Bewohner sind Pferde ihre tierischen Freunde

Bei Regens Wagner erfüllen die Vierbeiner einen therapeutischen Zweck — Pony Pauli ist bei Debüt brav und zutraulich - vor 4 Stunden

MICHELFELD - Reiten kann nicht nur Spaß machen, sondern auch therapieren. Das wissen die Verantwortlichen bei Regens Wagner längst. Mit Pauli haben sie seit einigen Tagen ein Pony im Stall, das besonders für Rollstuhlfahrer eingesetzt werden kann.

Pauli hat seinen ersten Einsatz als Therapiepony sehr gut bewältigt. Erstmals hatte das fünfjährige Tier mit einem Rollstuhlfahrer zu tun. Der junge Mann hielt die Leine, während Reittherapeutin Melanie Wedel den Rollstuhl schob. Pauli trottete brav nebenher her und ließ sich am Ende des kleinen Ausflugs ebenso brav aus einer Schüssel auf dem Schoß des gehbehinderten Mannes füttern. Foto: Brigitte Grüner



Am 16. Dezember wurde Pauli offiziell übergeben. Der Verein der Freunde und Förderer hat den Vierbeiner gekauft. Ebenso wie Pferd Jimmy, das vor sechs Jahren nach Michelfeld kam. Insgesamt hat die Einrichtung aktuell vier Pferde, darunter den 31-jährigen Bronco, der nur noch bei der Bodenarbeit eingesetzt wird.

Die vier Tiere stehen in einem neuen Stall, der erst in diesem Jahr auf dem Maurushof gebaut wurde. Dazu haben die Pferde eine kleine Koppel und einen neuen Reitplatz, der mit Unterstützung einer Firma aus Altdorf realisiert wurde. Der Reitboden entspricht sogar den Vorgaben olympischer Spiele, ist für die Pferde sehr gelenkschonend und nachfedernd. „Wir haben hier optimale Bedingungen für Mensch und Tier“, freut sich Doris Frohnhöfer, die stellvertretende Gesamtleiterin.

Schöner Einstand

Für die Bewohner von Regens Wagner sind die Pferde wie Freunde. Einige sind in die Versorgung der Tiere im Stall eingebunden. Auch das Putzen und Striegeln der Tiere wird immer wieder gerne übernommen. „Dies ist Teil der Therapie", sagt Melanie Wedel.

Das neue Therapiepony Pauli lernte in den ersten Tagen den Reitplatz kennen Foto: Brigitte Grüner



Eine besondere Schulung haben die Therapiepferde nicht. Voraussetzung für ihren Einsatz ist unter anderem, dass sie an verschiedene Reize und Umweltbedingungen wie Rollstühle und Rollatoren, plötzliche Bewegungen oder Laute gewöhnt sind und nicht bei jedem ungewohnten Geräusch davon laufen. „Das verlangt eine gewisse mentale Stärke und ein ruhiges Gemüt bei den Pferden. Eine weitere große Anforderung ist, dass die Pferde bereit sind, sich auf das täglich wechselnde, sehr unterschiedliche Klientel einzustellen“, erklärt Wedel. Sie ist Fachübungsleiterin und hat eine Zusatzausbildung zur Reittherapeutin absolviert. Unterstützt wird sie von einer weiteren „Fachübungsleiterin im Reitsport für Menschen mit Behinderung“ – so die offizielle Bezeichnung.

Die Pferde sind bei Regens Wagner eine bis maximal drei Stunden täglich im Einsatz. Im körperlichen Sinn sei die Arbeit der Tiere nicht anstrengend, mehr jedoch die psychische Belastung durch wechselndes Klientel und stark unterschiedliche Anforderungen, erklärt die Fachfrau. Während einige Bewohner am liebsten zum Striegeln vorbei kommen, freuen sich andere darauf, auf dem Pferderücken zu sitzen. Dazu gehört Andrew Smith, der auf einer Körperhälfte Lähmungserscheinungen hat. Wenn er eine Reittherapie genossen hat, steht er vorübergehend viel besser auf beiden Beinen, freut sich die Therapeutin.

Individuelle Ziele

Die Zielsetzungen beim Therapiereiten sind so unterschiedlich wie die Behinderungen der Bewohner von Regens Wagner, die mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, psychischen Erkrankungen oder sogar Mehrfachbehinderungen leben. Je nach Schwerpunkt werden beim Reiten individuelle Ziele verfolgt, erklärt Melanie Wedel. Es gehe vor allem um Ziele im motorischen, persönlichen und sozialen Bereich. Beispiele hierfür sind die Muskelentspannung oder die Verbesserung der Rumpfstabilität. Es werden auch die Konzentration und die Selbstständigkeit gefördert sowie Lösungswege zur Handlungsplanung gefunden. Zudem werden Ängste abgebaut, und die Bewohner lernen angemessenes und erwünschtes Verhalten gegenüber den Pferden, den Betreuern oder auch in der Gruppe.

Nicht zu vergessen seien auch der Spaß und die Freude, die die Bewohner dabei haben. „Sie fühlen sich wohl und können einem Hobby nachgehen.“ Mit Pferd Jimmy, Pony Pauli und den anderen Tieren im Stall hat die Einrichtung gutmütige vierbeinige „Therapeuten“. „Der große Vorteil beim Pferd ist, dass das Tier nicht als Therapiemedium wahrgenommen wird“, sagt Melanie Wedel dazu.

