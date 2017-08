Für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Schnabelwaider Schützen auf bayerischer Ebene erfolgreich — Silber für Irene Gubitz - vor 7 Minuten

SCHNABELWAID - Die Schützen starteten mit einer Rekordbeteiligung von 14 Teilnehmern bei den bayerischen Meisterschaften. Dabei sprangen einige beachtliche Platzierungen für die Schnabelwaider heraus.

Irene Gubitz und ihr Enkel Sebastian Schmidt (vorne links) haben die Schnabelwaider Schützen bei der bayerischen Meisterschaft wieder würdig vertreten. © NN



Irene Gubitz und ihr Enkel Sebastian Schmidt (vorne links) haben die Schnabelwaider Schützen bei der bayerischen Meisterschaft wieder würdig vertreten. Foto: NN



Sebastian Schmidt legte gleich zu Beginn des Wettkampfes stark los. Er erkämpfte sich einen dritten und sechsten Platz in der Disziplin Luftgewehr. Seine Oma Irene Gubitz legte noch einen oben drauf und wurde bayerische Vizemeisterin mit der Luftpistole Auflage.

Nervenstärke zeigte wieder einmal Kunigunde Pscheidl, die mit dem Luftgewehr aufgelegt den neunten Platz erreichte. Dieses Abschneiden bedeutet zugleich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, bei der Pscheidl im vergangenen Jahr die Bronzemedaille geholt hat.

Ebenso konnten sich Christopher Herlitz, Jonas Thiem und Antonia Schreml für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. In der Einzelwertung erreichte Jonas den zwölften Platz in der Schülerklasse. Die Schülermannschaft Luftgewehr 3-Stellung mit Jonas Thiem, Antonia Schreml und Konstantin Schrödel erreichte Platz 15 in der Gesamtwertung. Christopher Herlitz belegte mit dem Luftgewehr (LG) in der Juniorenklasse Bm den 26. Rang.

Des Weiteren waren mit Tobias Inzelsberger (KK liegend und KK 50m Diopter), Laura Hagen und Jennifer Bär (LG Jugend w), Alina Kolmer (LG Junioren Bw), Hanna Herlitz (LG 3-stellung Schüler w), Gabriele Bleisteiner (LP Damen-Altersklasse) und Christian Pscheidl (LG Herren-Altersklasse) weitere Schnabelwaider Schützen am Start.

Nun laufen die Vorbereitungen für die Deutschen Meisterschaften auf Hochtouren. Ende August gehen die ersten Schnabelwaider Schützen an den Start.

nn