Für einen Tag Jugendfeuerwehrmann

Neuhauser Löschtrupp warb um Nachwuchs — Leuchtende Augen beim Test der Ausrüstung - vor 4 Stunden

NEUHAUS/PEGNITZ - Mit einem Schneidgerät eine Autotüre abtrennen, eine Wärmebildkamera ausprobieren und natürlich einen Brand löschen: Beim Jugendtag der Feuerwehr Neuhaus konnten die Teilnehmer viel erleben.

Die potenziellen Nachwuchskräfte testen die Wärmebildkamera.



Als bei der Rundfahrt mit dem Löschfahrzeug die Meldung kam, dass es am Tummelplatz brenne, stieg bei Vanessa, Fahit, Methew, Moritz und Sebastian die Anspannung. Als mit „Tatü-Tata“ angekommen dort tatsächlich ein Holzstoß lichterloh brannte und die Fünf ihn unter fachkundiger Anleitung löschen durften, waren sie „Feuer und Flamme“ für die Feuerwehr.

Geräte bedienen, brennende Holzstöße löschen: Beim Jugendtag der Feuerwehr Neuhaus konnten sich die Teilnehmer in voller Montur und unter fachkundiger Anleitung als Feuerwehrmann/-frau ausprobieren. © Alle Fotos: Feuerwehr Neuhaus



Doch vor diesem Highlight am Jugendtag der Feuerwehr Neuhaus hatten die Kinder und Jugendlichen einige Stunden mit Theorie und Grundsätzlichem verbracht. Nach der Begrüßung durch Kommandant Thomas Kulacz und Jugendwart Maxi Mädler wurde zunächst die gemeindliche Einrichtung vorgestellt. Dann ging es mit dem Einkleiden weiter: Auf jeden Teilnehmer wartete ein Jugendfeuerwehrhelm, Handschuhe, eine Schutzjacke und –hose. Bereits da war dem einen oder anderen ein wenig Stolz anzumerken.

Bei einem Rundgang wurden das Gerätehaus und die Fahrzeuge gezeigt, ehe es zur ersten Übung ging. Ein Löschwasseraufbau wurde durchgespielt. Was braucht man dazu? Wo ist die Ausrüstung und wie kriegt man eigentlich Wasser aus dem Hydranten? Für die fünf potenziellen Nachwuchskräfte, die der Einladung gefolgt waren, wurde es ernst. Bereits bei der ersten Übung durften sie das Strahlrohr ausprobieren. Dabei lernten sie aber auch: Alles, was benutzt wurde, muss später wieder geputzt und aufgeräumt werden.

Schon vorbelastet

So wurde das Einfädeln des Schlauches in den Tragekorb zum zwar nicht begeisternden, aber akzeptierten Beiwerk. Der zwölfjährige Methew kam schon „vorbelastet“ zum Aktionstag. Denn bevor er mit seiner Familie nach Neuhaus gezogen ist, war er bei der Kinderfeuerwehr in Lauf. Sebastians Opa ist langgedienter, aktiver Kamerad in Neuhaus. Moritz hat indes das alte Neuhauser Löschfahrzeug Zuhause stehen, das sein Papa mal gekauft hat; Fahit kennt die Feuerwehr aus dem Irak, und Vanessa will durch die Feuerwehr ein bisschen aktiver werden.

Geräte bedienen, brennende Holzstöße löschen: Beim Jugendtag der Feuerwehr Neuhaus konnten sich die Teilnehmer in voller Montur und unter fachkundiger Anleitung als Feuerwehrmann/-frau ausprobieren. © Alle Fotos: Feuerwehr Neuhaus



So hatte jeder irgendwie einen Draht zu den Rettern und Helfern, der im Laufe des Tages immer heißer wurde. Wie heiß es bei einem Einsatz sein kann, merkten die Anwärter dann, als sie am Brandort mit dem Löschaufbau begannen und die Flammen bekämpften. Jugendwart Maxi Mädler zeigte ferner, wie hilfreich bei einem solchen Einsatz eine Wärmebildkamera sein kann.

Die „großen“ Kameraden von der Wehr hatten aber noch mehr vorbereitet: Mit Schneid- und Spreizgerät wurde etwa an einem Übungsauto eine Türe entfernt und eine große Seitenöffnung geschaffen. Beim Entglasen als Vorbereitung dazu begann schon das Staunen. Knöpfe und Hebel scheinen doch auch im digitalen Zeitalter noch zu faszinieren. Zumindest war das Bedienen des Steuergerätes für die Hebekissen begehrt. Diese durften die Fünf einsetzen, um den vorher fachgerecht unterbauten PKW ein paar Zentimeter über den Boden zu bugsieren.

Begeistert dabei

Mittagessen, Eispause und Abschlussgrillen hatte der Jugendwart für seine neuen Mitglieder — vorausgesetzt deren Eltern stimmen zu – ebenfalls organisiert. Maxi Mädler, war mit der Veranstaltung jedenfalls zufrieden: „Die Kids waren interessiert, begeistert dabei, und es hat ihnen Spaß gemacht.“

Dass von 130 persönlich angeschriebenen Kindern und Jugendlichen nur fünf gekommen waren, war am Ende des Tages fast vergessen. „Das war natürlich ernüchternd, aber wenn alle fünf dabei bleiben, haben wir schon viel erreicht. Und wer weiß, vielleicht bringt der eine oder andere noch Freunde mit?“, so der Jugendwart.

