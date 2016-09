Für Feuer, Hochwasser und Schnee gerüstet

BAYREUTH - „Unser kompletter Alltag ist darauf ausgelegt, dass Strom jederzeit verfügbar ist. Wenn die Versorgung mal längerfristig ausfällt, ist nichts mehr, wie es sein sollte.“ Wenn es soweit ist, schlägt die Stunde von Harald Burkhardt und seinem Team. Er leitet das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Bayreuth. Dabei ist es auch wichtig zu wissen, wann Bäcker und Metzger geöffnet haben.

Blaulicht an und los: Im Falle einer Katastrophe verfügt die Bayreuther Feuerwehr über zwei Löschgruppenfahrzeuge und ein Dekontaminationsfahrzeug. © Foto: Ronald Wittek



Es dürfte die in der Öffentlichkeit wohl am wenigsten bekannte Dienststelle der Stadtverwaltung sein: Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz beschäftigen sich Harald Burkhardt und zwei weitere Mitarbeiter mit allen nur denkbaren Katastrophen. Stromausfall, Schneechaos, Hochwasser, Orkan, und ja, auch mit Terroranschlägen: „Wir planen den Umgang mit solchen Ereignissen in der Hoffnung, dass unsere Arbeit niemals gebraucht wird.“

Seit 2012 ist die Dienststelle eigenständig, sie ist im Gebäude der Feuerwehr untergebracht. „Wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit“ lautet das Motto der Feuerwehraktionswoche, die am Samstag beginnt.

Was eine Katastrophe ist, ist schwer zu definieren. „Es hängt immer davon ab, wie sich die Lage entwickelt,“ sagt Burkhardt. „Wenn sich etwa ein Waldbrand über mehrere Tage hinzieht, kann das eine Katastrophe werden. Wenn bei Starkregen ein paar Dutzend Keller im Stadtgebiet überflutet werden, ist das zwar für jeden Betroffenen übel, aber noch lange keine Katastrophe.“

Der Absturz der amerikanischen F-16 in einem Waldstück bei Engelmannsreuth ist für Burkhardt keine Katastrophe. Wenn aber Hunderte Autofahrer im Schneesturm auf der Autobahn festsitzen oder ein großes Sägewerk in Schwarzenbach am Wald in Flammen steht, wird der Katastrophenfall ausgerufen. Das letzte Wort in solchen Fällen hat in Bayreuth die Oberbürgermeisterin. Denn Katastrophenalarm hat laut Katastrophenschutzgesetz juristische und finanzielle Konsequenzen.

Rechnung geht an die Stadt

Bundesbehörden wie Technisches Hilfswerk und Bundespolizei, die im Katastrophenfalle zu Hilfe gerufen werden, stellen ihren Einsatz der Stadt in Rechnung. Andererseits stellt der Bund seinerseits der hiesigen Feuerwehr Ausrüstung für den Fall der Fälle zur Verfügung, sagt Stadtbrandrat Ralph Herrmann: „Wir haben dafür zwei Löschgruppenfahrzeuge und ein Dekontaminationsfahrzeug. Diese setzen wir auch ein, wenn wir zur überörtlichen Hilfeleistung gerufen werden. Das war zum Beispiel beim Hochwasser in Deggendorf der Fall. Damals war die Feuerwehr Bayreuth tagelang im Einsatz.“

Ein Katastrophenszenario, auf das sich Burkhardts Dienststelle besonders intensiv vorbereitet, ist ein großflächiger Stromausfall: „Feuerwehr und Krankenhäuser müssen trotzdem funktionieren. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn in den Häusern keine Heizung mehr wärmt, wenn die Kühlschränke ausfallen, die Tankstellen keinen Kraftstoff mehr liefern und Supermärkte nicht mehr öffnen. Die Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die im August für Aufsehen gesorgt haben, sind durchaus sinnvoll.“

Es gibt einen Kommunikationsplan zur Information der Bevölkerung über Rundfunk und soziale Netzwerke und „im schlimmsten Fall fährt ein Lautsprecherwagen durch die Stadt“. Harald Burkhardts Team weiß, welches Bauunternehmen einen Bagger an den Unfallort schicken kann. Und es muss dafür sorgen, dass die Helfer bei Kräften bleiben.

Während der ersten 48 Stunden müssen sich die Einsatzkräfte selbst versorgen können. Deshalb pflegt Burkhardt eine Liste mit den Öffnungszeiten von Metzgern und Bäckern.

NORBERT HEIMBECK