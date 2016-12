Für Menschen, die körperlich und seelisch am Boden sind

Beschenkte der NN-Aktion „Schmücken & Helfen“ berichten von Umständen, unter denen sie ihr Leben meistern müssen - 21.12.2016 20:40 Uhr

PEGNITZ - Viele durch „Schmücken & Helfen“ Beschenkte sagen: „Ein Glück, dass es diese Aktion gibt.“ Sie hoffen, dass sie nie abbricht, weil es ihnen ein bisschen Freiheit gibt bei den Ausgaben, ein kurzes Gefühl von Freude, weil sie ein, zwei Wochen besser durchkommen.

Landrat Hermann Hübner (links) übergibt an Thomas Knauber die jährliche 500-Euro-Spende des Landkreises für Schmücken & Helfen. Foto: Foto: Michael Benz



Eine Mutter weint verzweifelt, als sie erzählt, wie beengt sie leben muss. Die Spende der NN-Leser macht es etwas leichter. Sie schafft es nun, ihrem Sohn einen Schulausflug zu bezahlen. Zwar übernimmt schon der Elternbeirat die Hälfte der Kosten, aber auch für die andere Hälfte war kein Geld da.

„Ich bin nervlich, körperlich, seelisch und finanziell am Boden“, sagt sie. Sie nimmt Anti-Depressiva, ist krank, völlig am Ende. Sie versteht die deutschen Gesetze nicht, die ihren zweiten Jungen — frisch in der Lehre — dazu zwingen, seinen Lohn in die Familienkasse zu geben. Denn kaum verdiente er, wurde die Auszahlung an die Mutter entsprechend gekürzt. „Was hat der Junge noch für eine Freude? Er arbeitet für nichts.“

Im Gegenzug hat ihr Ex-Mann einen hohen Freibetrag, der ihm gesetzlich gelassen werden muss. Er ist doppelt so hoch wie jenes Geld, das die Mutter mit den beiden Kindern hat. Den Unterhalt bezahlt er davon nicht. Denn dann fiele er ja unter seinen Freibetrag.

Die Mutter ist froh um Freunde, die ihr manchmal unter die Arme greifen. Die ihr Geld leihen. Die mal für ein Essen sorgen.

In einer anderen Familie lebt ein behindertes Kind, inzwischen fast 30 Jahre alt. Seine Mutter hat noch die Schönheit früherer Jahre im Gesicht, aber es ist überdeckt von Resignation. Sie ist froh, dass ihr Kind in eine Behindertenwerkstatt gehen kann, dass es Abwechslung hat — und sie selbst für einige Stunden etwas Pause.

Eine andere Mutter, früher auch sehr attraktiv, ist schmal und hart geworden wegen eines Familiendramas. Ihr Mann geriet vom Alkohol zu Drogen und rastete aus. Wie sie über Jahre hinweg versuchte, ihn aufzufangen, sich selbst immer hintanstellend, hat Heroismus. Am Ende ging die Ehe nach vielen Brüchen auseinander. Die Kinder bekamen alles mit. Was sie seelisch an Schäden davontragen, ist kaum zu ermessen.

In einer anderen Familie, ebenfalls mit vielen Kindern, läuft es besser, weil die Eltern zusammenhalten. Der Vater ging vor Jahren in die Selbstständigkeit. Er arbeitete sich ab, war an Wochenenden und auch über Weihnachten und Neujahr im Einsatz. Aber es reichte nicht. Zu oft hörte er von seiner Frau, dass sie kein Geld mehr zum Einkaufen hat. „Da hab ich die Reißleine gezogen.“ Er bewarb sich mit Erfolg für eine Anstellung einige Hunderte Kilometer entfernt. Bald ist er also nur noch am Wochenende daheim, aber die Familie hat ab dem Frühjahr eine sichere Finanzbasis.

Ein alleinstehender Mann, Mitte 50, wird von den Leserspenden auch bedacht. Er lebt in einem kleinen Dorf. Im Keller hat er seinen Computer und seinen Fernseher. Mehr Freude bleibt nicht. Er hat Multiple Sklerose. Seit 22 Jahren. Deshalb ist er zu 75 Prozent behindert. Sein rechter Arm gehorcht schon nicht mehr. Das Schreiben und Zähneputzen hat er auf den linken Arm verlegt.

Nachts geistert er herum

Ein Rentner, sehr geschwächt, liegt rund 50 Kilometer entfernt müde in seinem Sessel. Er scheint kaum noch zuhören zu können, antwortet aber auf alle Fragen: In einem schönem Dialekt, ganz witzig und pfiffig. Noch vor zehn Jahren war er mobil, ging ins Holz, kümmerte sich um seine Frau und den Hund. Jetzt ist die Frau gestorben. Er hat den berühmten Druckknopf im Armband am Handgelenk. Falls etwas ist. Nachts geistert er herum, nachts könnte er stürzen.

In einem kleinen Ort wohnen zwei Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Die eine hat zwei Kinder und keinen Mann, die andere drei Kinder und auch keinen Mann. Die eine ist zaghaft und setzt sich gegenüber den Ämtern kaum durch. Die andere ist genau das Gegenteil: Sie lässt sich nicht unterkriegen, handelt und hilft. „Ich bin stark“, sagt sie.

In früheren Jahren war sie ein Ass beim Sport, geachtet von ihren Gegnerinnen. Diese Willenskraft, die Freude am Durchkämpfen, sind ihr geblieben. Was sie von ihrem Ex-Mann erzählt, wie er nur für sich lebte, teure Markenartikel bestellte, sie schlug, nichts für die Kinder übrig hatte, ist filmreif.

