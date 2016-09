Fürther Schummler hatte gar keinen Schein: Schlüssel weg

50-Jähriger wollte Polizei bei Kontrolle hinters Licht führen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/FÜRTH - Die Ausrede eines 50-jährigen Fürthers, er habe seinen Führerschein nur zu Hause vergessen, hielt den Ermittlungen der Polizei nicht lange Stand. Wie sich herausstellte, besitzt er gar keinen. Er musste seine Fahrt mit der Bahn fortsetzen.

Am Dienstagabend hielt eine Streife der Verkehrspolizei einen 50-jährigen Fürther mit seinem schwarzen VW Golf an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Auf die Frage nach dem Führerschein erklärte den 50-Jährige, dass er den zu Hause liegengelassen habe.

Die Überprüfung im Fahndungscomputer brachte schnell ans Licht, dass der Fürther schon seit längerer Zeit keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher, der Fürther wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Seinen Heimweg musste er mit der Bahn fortsetzen.

rr