Gala-Abend in Pegnitz: Tierisches Vergnügen für Jedermann

PEGNITZ - "Ein tierisches Vergnügen" hat die Faschingsgesellschaft Glückauf Pegnitz ihren Gästen am Abend geboten, beim ersten großen Gala-Abend der beginnenden Session. Frei nach diesem Motto sorgten fast 30 Programmpunkte für einen vergnüglichen Abend in der Christian-Sammet-Halle.

Bunt, laut und lustig ging es beim ersten Gala-Abend der Narren am Freitag in Pegnitz zu. © Klaus Trenz

Den Reigen der Gardetänze eröffnete die Jugendgarde die von Susanne und Nadine Gebhard und Claudia Wagner trainiert wird. Die Früchtchen - die jüngsten Tänzerinnen der Pegnitzer Stadtgarde im Alter von vier bis sechs Jahren - zeigten dann auch optisch, was ein tierisches Vergnügen ist. Sie wurden von ihren Trainerinnen Claudia Sand, Christine Bondarenko und Julia Haas auf die närrische Session vorbereitet.

