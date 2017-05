Ganz Körbeldorf feiert 40 Jahre Laurentiuskapelle

Kardinal Karl Josef Rauber besuchte den Ort seiner Jugend und hielt den Festgottesdienst - vor 1 Stunde

KÖRBELDORF - Der 83-jährige Kardinal Dr. Karl Josef Rauber hat den Ort seiner Schulzeit besucht und ist in Erinnerungen geschwelgt, ehe er am Freitagabend den Festgottesdienst anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Laurentiuskapelle hielt.

Voller Stolz empfing die Gemeinde in Körbeldorf ihren ehemaligen Mitbürger Kardinal Dr. Karl Josef Rauber (vorne in der Mitte). Er ließ es sich nicht nehmen, mit Pfarrer Matthias Steffel und Diakon Thomas Wiegel den Festgottesdienst in der Laurentiuskapelle zu zelebrieren. © privat



Der gebürtige Nürnberger Rauber war einst nach Körbeldorf gekommen, weil seine Familie ausgebombt worden war. Mit seiner Mutter zog der Junge zu Tante Maria Gsundbrunner nach Körbeldorf. Sie war Lehrerin an der Volksschule im Ort. Später ging Rauber nach Mainz, wo er nach dem Abschluss seines Theologie-Studiums am 28. Februar 1959 von Bischof Albert Stohr zum Priester geweiht wurde.

Rauber, der sieben Sprachen spricht, studierte nach seinen Kaplansjahren im oberhessischen Nidda (1959 bis 1962) Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom (1962 bis 1966), wo er das II. Vatikanische Konzil aus nächster Nähe erlebte. Gleichzeitig absolvierte Rauber die Ausbildung an der Päpstlichen Diplomaten-Akademie. 1966 wurde er Nuntiatur-Sekretär im Vatikan. Die weiteren Stationen seines diplomatischen Wirkens im Dienst des Vatikans waren Brüssel, Athen und Kampala in Uganda.

Dort wurde Rauber 1983 auch zum Titular-Erzbischof und Pro-Nuntius in Uganda ernannt; in Rom wurde er zum Bischof geweiht. 1990 berief ihn Papst Johannes Paul II zum Präsidenten der Päpstlichen Diplomaten-Akademie und im März 1993 zum Apostolischen Nuntius in der Schweiz und in Luxemburg. Von 1997 bis 2003 war Rauber in selber Funktion in Belgien und Luxemburg tätig. Im gleichen Jahr gab Papst Benedikt XVI. Raubers altersbedingtem Rücktrittsgesuch statt.

Im Ruhestand lebt der Geistliche nun bei den Schönstatt-Schwestern in Ergenzingen und ist unter anderem für die Diözese Rottenburg-Stuttgart als Firmspender tätig. 2014 wurde der inzwischen 80-Jährige mit 19 weiteren Bischöfen und Theologen der Weltkirche durch Papst Franziskus ins Kardinalskollegium, dem Senat des Papstes, aufgenommen.

Schnack mit den Mitschülern

Angelika Maier, die erste Vorsitzende des Kapellenbauvereins, hatte am Nachmittag ein Zusammentreffen Raubers mit seinen ehemaligen Schulkameraden im Gasthaus Grellner organisiert. Es wurde viel erzählt und immer wieder über den einen oder anderen Schabernack herzlich gelacht. Zuvor war Maier mit dem Kardinal durch einige Orte in der Umgebung gefahren, was ebenfalls Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend auslöste. Das Mittagessen hat der Kardinal bei der Familie von Josef Neukam eingenommen, dessen verstorbener Vater ein enger Freund von Rauber war.

Beim Festgottesdienst brachte die Vorsitzende noch mal den Stolz des ganzen Orts zum Ausdruck, den Kardinal als ehemaligen Körbeldorfer begrüßen zu können. Maier begrüßte ferner Pfarrer Josef Hell, Bürgermeister Uwe Raab (SPD), Alt-Bürgermeister Manfred Thümmler (CSU), den Architekten und Planer der Kapelle, Otto Werner, und Ehrenvorsitzenden Anton Haberberger.

Pfarrer Matthias Steffel und Diakon Thomas Wiegel zelebrierten den Gottesdienst mit, den die Chorgemeinschaft Büchenbach musikalisch gestaltete. Auch das Lehrerehepaar Ranwig, das zur Zeit des Baus der Kapelle in Körbeldorf gelebt hat, nahm an der Veranstaltung teil.

Den Rahmen für eine Kirchweih gaben dann elf Körbeldorfer Kerwabum, die sich besonders mit ihren pfiffigen Kirchweihschürzen, die zumeist mit Ü-50 und seltener mit U-50 bestickt sind, von anderen Kerwabum in der Umgebung abheben.

