Garage mit vier Fahrzeugen in Thurnau Raub der Flammen

Drei Motorräder und ein Auto waren nicht zu retten - Auch Photovoltaikanlage schwer beschädigt - vor 23 Minuten

THURNAU - Mehrere Fahrzeuge in einer Garage wurden am frühen Sonntagmorgen im Thurnauer Ortsteil Limmersdorf ein Raub der Flammen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge verständigte gegen 2 Uhr die Feuerwehr, dass eine Garage bei einem Anwesen in der Straße „Zum Röthlein“ in Flammen stand. Rasch waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Brandort. Dennoch konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass die Garage mit Photovoltaikanlage, in der unter anderem drei Motorräder und ein Auto standen, komplett niederbrannte. Auch zwei neben der Garage geparkte Lastwagen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 60.000 Euro. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Bayreuth übernahmen die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Brandes.

