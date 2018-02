Gärtner bereiten sich auf umsatzstärkste Zeit vor

PEGNITZ/GÖSSWEINSTEIN - Im März beginnt die Saison der Gärtner. Im zu Ende gehenden Februar standen indes das Vermehren, das Topfen und die Vorbereitung auf den Frühling auf der Tagesordnung. Der Valentinstag im Februar habe keine tragende Rolle gespielt, sind sich die Gärtner der Region einig.

Die Calendula, die zur Pflanze des Jahres gekürt wurde, wird dieses Jahr Trend sein, prognostiziert Gärtner Konrad Schrüfer aus Gößweinstein. © Ralf Münch



Eher die Blumenhändler, nicht die produzierenden Gärtnereien, machen am Valentinstag den Umsatz, resümiert Willi Vizethum von der Gärtnerei Hoffmann in Pegnitz. Vizethum bietet den sensiblen Pflanzen, als besonderen Service in der kalten Jahreszeit, ein frostfreies Winterquartier und die notwendigen Lichtverhältnisse. Mediterrane Pflanzen, wie zum Beispiel Kamelien, Oliven-, Orangen- oder Zitronenbäume kommen hierfür besonders in Frage.

Schmuck für Hochzeiten

Hochzeits- und Beerdigungsschmuck sind das ganze Jahr gefragt. Die umsatzschwache Phase beginnt nach Allerheiligen im November und dauert bis Februar, so Vizethum. Die Baumärkte stellten für den Gärtnereibetrieb keine allzu große Konkurrenz dar: "Sie können weder Hochzeits- beziehungsweise Beerdigungsschmuck noch Überwinterung anbieten." Der Chef des Pegnitzer Sechs-Mann-Betriebs gibt den Gartentipp, die Erde im Frühjahr entsprechend anzudüngen, da die Erde und somit viele Salze im Winter ausgewaschen worden seien.

"Am Valentinstag hat die Frau früher traditionell einen Strauß Rosen bekommen. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten: Man geht zum Beispiel Essen oder ins Kino", berichtet Konrad Schrüfer von der gleichnamigen Gärtnerei in Gößweinstein. Im Gegensatz zu seinem Pegnitzer Kollegen macht bei Schrüfer die Überwinterung nur noch einen kleinen Umsatzanteil in dem sieben Personen zählenden Familienbetrieb aus. In den kalten Monaten sei zwar nicht besonders viel Kundschaft im Laden, jedoch gebe es immer etwas zu tun.

Richtig gießen

Baumärkte sieht Schrüfer als eine Art Mitbewerber mit höherem Preis, aber schlechterer Qualität. Sie hätten nur mehr Geld für Werbung. Schrüfer ist jedoch froh, keinen Baumarkt in der Nähe zu haben, weshalb die Kunden doch öfter in seinen Fachbetrieb kämen. Die Calendula, die zur Pflanze des Jahres gekürt wurde, werde heuer neben dem klassischen Sortiment im Trend liegen, sagt Schrüfer. Die bisher typische gelbe Farbe der Blume werde im Sommer aber von einem frischen Orange abgelöst.

Besonders Hängepetunien für den Balkon seien nach wie vor sehr gefragt, in dieser Saison gehe der Trend zu rosa und blau mit weißen Punkten. Einen Gartentipp hat der Gößweinsteiner Gärtnermeister auch noch parat: "Viele Fehler passieren schon beim Gießen der Pflanzen. Gießt man die Pflanze regelmäßig und nach einem bestimmten Rhythmus, macht man schon den ersten Fehler." Sinnvoller sei es zu beobachten, wie die Pflanzen das Wasser verarbeiten. Hierbei sei auch immer auf das Wetter zu achten und dementsprechend viel oder wenig Wasser zu geben.

In der Auerbacher Gärtnerei Rossbach sind derweil die Vorbereitungen für den Osterschmuck bereits in vollem Gange. Künstliche Blumen seien zurzeit besonders beliebt, sagt Mitarbeiterin Yvonne Metzner. Die künstlichen Blumen machen den Kunden weniger Arbeit und halten länger. "Lebensecht erscheinen die Blumen, indem wir das ein oder andere echte Element einbauen, wie zum Beispiel kleine Ästchen", erklärt die Mitarbeiterin der Auerbacher Gärtnerei.

Aufgabe der Gärtner ist es außerdem bereits Stecklinge zu setzen und im Bereich der Landschaftsgärtnerei Hecken zu schneiden. Metzner rät, sich über die Herkunft der gekauften Pflanzen zu erkundigen und sie dementsprechend zu pflegen. Die Orchidee etwa, die ursprünglich aus dem tropischen Regenwald stammt, brauche manchmal etwas mehr Luftfeuchtigkeit. Hilfreich sei es deshalb, sie manchmal mit etwas Wasser zu besprühen. In dem oft rauen Klima hierzulande sei es nicht sinnvoll, die Pflanzen aus wärmeren Regionen der Welt jede Woche zu gießen.

70 Prozent des Geschäfts

Der umsatzstärkste Monat der Gärtnereien ist übrigens der Mai, der bis zu 70 Prozent des ganzen Jahresumsatzes ausmacht, da sind sich die befragten Betriebe einig.

