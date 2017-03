Gasalarm in Auerbach: Bagger reißt Leitung auf

Feuerwehr riegelt Neumühlstraße und Siedlungsstraße für den Durchgangsverkehr ab - vor 57 Minuten

AUERBACH - Schreck in der Mittagsstunde: Im Auerbacher Baugebiet Neumühlwiesen riss am Montag gegen 12.30 Uhr bei Baggerarbeiten eine Gasleitung.

Im Auerbacher Baugebiet Neumühlwiesen riss am Montag gegen 12.30 Uhr bei Baggerarbeiten eine Gasleitung. © Brigitte Grüner



Diese war in den Unterlagen des Baggerführers, der mit den Erdaushub für einen Neubau beschäftigt war, offenbar nicht ersichtlich. Schnell trat Gas aus, was am charakteristischen „strengen Geruch“ gleich bemerkt wurde. Die alarmierte Feuerwehr riegelte die Neumühlstraße und die Siedlungsstraße für den Durchgangsverkehr ab.

Die Nachbarn – soweit in den Häusern an einem Werktag überhaupt jemand angetroffen wurde – wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten und keine Stromgeräte einzuschalten. Für die Behebung des Schadens wurden Mitarbeiter des Bayernwerks angefordert. Schnell wurde die Leitung provisorisch abgedichtet.

Ein zweiter Trupp machte die Leitung, die mit der Schaufel noch freigelegt wurde, dann fachmännisch dicht. Auch die Polizei sowie der Rettungsdienst des ASB waren am Einsatzort. Die Sanitäter mussten niemanden versorgen.