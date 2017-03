Bei herrlichem Sonnenschein spazierten am Sonntag Tausende Besucher über das Gelände der Auerbacher Frühjahrsmesse. Die neuesten Produkte aus der Region ließ sich natürlich auch die Prominenz aus Wirtschaft und Politik nicht entgehen.

Mit aktuell 84 Ausstellern dürfte das neunte Auerbacher Frühlingserwachen Ende März eine Rekord-Gewerbeschau werden. Veranstalter sind auch heuer wieder die Nordbayerischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit Vertretern der heimischen Wirtschaft.

Unachtsamkeit eines Autofahrers an einer Baustellenampel auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Bayreuth zog am Montagnachmittag mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft. Der Unfallverursacher hatte das Rotlicht und die vor ihm schon stehenden Fahrzeuge übersehen und drei aufeinander geschoben. Drei Personen wurden verletzt.