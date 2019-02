Gäste gehen gebeutelt ins Landkreis-Derby

Landesliga-Handballer der SG Auerbach/Pegnitz empfangen abstiegsbedrohten HC Sulzbach-Rosenberg - vor 27 Minuten

AUERBACH - Am Samstag, 17 Uhr, ist es in der Helmut-Ott-Halle wieder so weit: Die SG Auerbach/Pegnitz und der HC Sulzbach-Rosenberg treffen sich zum ewig jungen Landkreis-Derby. Während Matthias Schnödt und sein Team nach ihrem verdienten Sieg gegen die HSV Hochfranken mit einem weiteren Erfolg ihren Platz im Mittelfeld festigen könnten, befinden sich Gäste im Abstiegskampf.

Das Hinspiel gewann die SG (Karsten Herold rechts und Thomas Wilke links) mit 28:25. Nun sinnt der HC (in Rot) auf Revanche in der Helmut-Ott-Halle. © Foto: Hubert Ziegler



"Sulzbach hat ähnliche Probleme wie wir, weshalb wir nicht wissen, wer am Wochenende gegen uns auflaufen wird. Im Derby werden sicherlich alle Kräfte mobilisiert", warnt SG-Trainer Matthias Schnödt davor, nur auf die aktuelle Tabellensituation zu schauen. Damit spricht er die Verletzungsmisere des Gegners ebenso an, wie des eigenen Teams.

So gesellte sich zu den Langzeitverletzten Jan Wislicenus und Paul Neuss unter der Woche auch wieder Maxim Pankraz, diesmal mit einem knöchernen Abriss am Daumen. Bereits am Freitag operiert, fällt er erneut mehrere Wochen aus. Jonas Brendel-Suchanek wird wegen einer Schulterverletzung vermutlich ebenfalls nicht dabei sein können.

Auf Seiten der Gäste bietet sich ein ähnliches Bild. Auch dort ziehen sich die personellen Probleme durch die gesamte Vorrunde. Nachdem die Herzogstädter mit einem runderneuerten Team hoffnungsfroh in die neue Saison gestartet waren, trat nach wenigen Spieltagen bereits Ernüchterung ein. Fünf Niederlagen am Stück ließen Neu-Trainer Christian Weigl zurücktreten, für ihn übernahm Christian Rohrbach.

Als Neuzugänge verkündete Spieler wie Linkshänder Ismir Buzhala (inzwischen beim TV Wackersdorf in der Bezirksklasse aktiv) oder der Bosnier Nicola Majic kamen nie zum Einsatz. Immer wieder fehlten Spieler, weil sie verletzt waren, oder aus beruflichen Gründen. Das erschwerte das Zusammenwachsen des Teams. So verwundert es nicht, dass die gesamte Hinrunde sehr holprig verlief, nur drei Siege zu Buche stehen und der HC frühzeitig in den Kampf gegen den Abstieg verstrickt wurde. Dass nun in der Winterpause auch noch Martin Kobylan und Joshua Wiesent (HaSpo Bayreuth II) den Verein verlassen haben, macht die Sache nicht einfacher.

Dennoch gibt es auch Gründe für Christian Rohrbach und sein Team, optimistisch zu sein. Zum einen hat sich der ehemalige slowakische Juniorennationalspieler Filip Dujcak (23) als die erhoffte Verstärkung am Kreis erwiesen. Beweglich und mit geschicktem Spiel erzielt er entweder selbst wichtige Tore, oder verursacht zumindest einen Strafwurf. Daneben wird er auch immer wieder auf der Position des Spielmachers eingesetzt.

Auf Eigengewächse ist Verlass

Die Neuzugänge brauchten einige Zeit, um sich zu etablieren. Dafür zeigte sich allerdings, dass auf die Eigengewächse Verlass ist. So wurden die Nachwuchsspieler ebenso erfolgreich integriert, wie sich Daniel Luber sowohl als der geschickte Spielmacher der letzten Jahre, wie auch als sicherer Werfer vom Siebenmeterpunkt erwies. Aber auch Jonas Rohrbach oder Jakob Stiegler überzeugten. Rohrbach belegt mit 54 Treffern hinter Daniel Luber Platz Zwei in der internen Torschützenliste und sorgt für die meiste Gefahr aus dem Rückraum, während der mit einem Doppelspielrecht für das A-Jugend-Bundesliga-Team des HC Erlangen ausgestattete Stiegler auf der rechten Außenposition wirbelt.

Hinten steht mit Martin Feldbauer ein routinierter Mann zwischen den Pfosten, der seinem Team schon häufig mit guten Leistungen den nötigen Rückhalt bieten konnte. Zuletzt jedoch konnte auch er nicht verhindern, dass der HC in eigener Halle gegen die HSG Lauf/Heroldsberg unter die Räder kam und mit 22:32 verlor. Diese bittere Niederlage dürfte genug Motivation für die Herzogstädter bieten, sich zu rehabilitieren.

Für SG-Trainer Matthias Schnödt dagegen stellt sich die Frage nach der Motivation überhaupt nicht. "Derby zuhause! Mehr brauche ich nicht zu sagen."

HARALD WEIDMANN