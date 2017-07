Gäste kamen bis aus Chicago zur Adelshochzeit

TROCKAU - Welch ein Glanz in Trockau: Im Beisein von mehreren hundert, meist adeligen Gästen haben Clarissa Groß von Trockau (26) und Moritz von Schnurbein (31) vom Gut Hemerten im Lechtal geheiratet. Das frisch vermählte Paar wohnt künftig in Regensburg.

Adeliger Glanz in Trockau: Pfarrer Hell (in der Türe) und Benediktinerpater Paulus Koci OSB trauten Clarissa Groß von Trockau und Moritz von Schnurbein vom Gut Hemerten in der randvollen St. Thomaskirche. Foto: Richard Reinl



Eine Stunde lang dauerte die "Auffahrt" der Gäste auf dem Kirchplatz, musikalisch umrahmt von der Feuerwehrkapelle Trockau. In der randvollen St. Thomaskirche hielt anschließend der Trockauer Pfarrer Josef Hell in Konzelebration mit Pater Paulus Koci OSB den Traugottesdienst. Der heute in Salzburg tätige Benediktiner kennt als früherer Leiter des Internats in Kloster Ettal den Bräutigam. Der Brautvater, Freiherr Franz Groß von Trockau, führte seine Tochter Clarissa sichtlich bewegt vor den Traualtar.

Begegnung in Respekt

In seiner sehr persönlich gehaltenen Predigt ging der Pater darauf ein, wie sich das junge Paar kennengelernt hat, und schrieb beiden ins Stammbuch, dass sich lieben nicht bedeute, den anderen besitzen zu wollen, sondern sich vielmehr mit Respekt zu begegnen. Beide seien seiner Einschätzung nach füreinander das Beste, auch wenn beide nicht perfekt seien, was er zumindest beim Bräutigam aus eigener, aus dessen Schulzeit stammender Erfahrung bestätigen könne.

In Anlehnung an die berufliche Tätigkeit des Moritz von Schnurbein in der Landwirtschaft rief Pater Paulus Koci das Paar zu nachhaltigen Perspektiven auf, denn nur diese würden Leben ermöglichen: "Ein Baum braucht jahrelang zum Wachsen, ist aber schnell gefällt. Habt deshalb Geduld." Die mitunter extravagante Kleidung der Gäste wollte er nicht als Theater verstanden wissen, sondern als Ausdruck der Hoffnung, dass hier in der Kirche mehr geschieht als der Abschluss eines Hochzeitsvertrags.

Ein besonders feierliches Gepräge erhielt das Trauamt mit der musikalischen Ausgestaltung durch den St. Thomas-Chor, die Gesangssolisten Christel Schmitt (Sopran), Maria Schmitt (Alt), Norbert und Manuel Lodes (Trompete), Kristian Cvecek, Angela Kutsche, Erwin Hahner, Reginald Hubert und Evgenia Stelmak (Violine), Kathrin Neitz (Viloncello), Jürgen Hiltl (Kontrabass) sowie Ludwig Schmitt (Orgel), die Stücke aus der "Missa in D" von Bonifaz Stöckl sowie aus der Orchestermesse vortrugen. Von den bis aus Chicago angereisten Gästen wurde nicht nur die Brillanz der Musiker und Sänger in den höchsten Tönen gelobt, sondern auch die Auswahl bekannter Lieder, die inbrünstig mitgesungen werden konnten. Kaum jemand wollte glauben, dass es sich beim Chor unter Leitung von Ottmar Schmitt um Laien handle und nicht wenige bekundeten, dass sie das Lied "Großer Gott, wir loben Dich" noch nie feierlicher gesungen gehört hätten.

Schloss frisch getüncht

Sportgemeinschaft, Feuerwehrkapelle und Feuerwehr bildeten ein langes Spalier für das frisch vermählte Paar: Mit einem Glas Champagner stieß das Brautpaar auf seine Zukunft an. Foto: Richard Reinl



Nach dem Gottesdienst erwarteten zahlreichen Gratulanten das Paar. Die Sportgemeinschaft Trockau empfing es mit Champagner, die Feuerwehrkapelle drückte der Braut den Dirigentenstab in die Hand und die Feuerwehr hatte eine Leistungsprüfung mit dem Rettungsspreizer und einer Handspritze aufgebaut.

Anschließend zog die Gesellschaft durch die Ortschaft hinaus in das Schloss, wo in herrlichem Ambiente und in extra aufgestellten Zelten gefeiert wurde. Zur Feier des Tages war das altehrwürdige Gebäude in den vergangenen Wochen neu getüncht worden.

Die Trockauer waren sich einig: "So schön haben wir das Schloss schon lange nicht mehr gesehen".

RICHARD REINL