Gastgeber Auerbach gewinnt den Sparkassen-Cup

32 Teams traten am Wochenende in der Helmut-Ott-Halle gegeneinander an - vor 5 Stunden

AUERBACH - 32 Teams in vier Altersstufen (A- bis D-Junioren) an zwei Tagen in 16 Stunden — so lautete das Programm des Sparkassen-Cups in der Helmut-Ott-Halle.

Die A-Jugend SG Auerbach (hellblaue Trikots) hat am Sonntag beim Sparkassen-Cup ihr Heimturnier gewonnen. Schon beim 2:0-Vorrundensieg gegen den FC Tremmersdorf (im Bild) zeigte man Siegeswillen. © Foto: Klaus Trenz



Beim B-Junioren-Turnier am Samstag kam der Bezirksoberligist JFG Obere Vils nicht als Favorit zur Geltung, verlor seine drei Gruppenspiele und konnte erst sein Platzierungsspiel gewinnen, um nicht Letzter zu werden. Der einheimische Kreisklassist und Gastgeber SG Auerbach marschierte mit vier Siegen ohne Gegentor ins Endspiel, konnte aber dort den Vorrunden-Erfolg gegen den Kreisklassisten SG Pottenstein (4:0) nicht wiederholen – und verlor knapp.

Bei der Samstags-Siegerehrung wurden auch drei Einzelspieler geehrt, die von den teilnehmenden Mannschaften schriftlich gewählt wurden – der beste Spieler des Turniers (von der SG Auerbach I), der beste Torhüter (von der SG Neukirchen) und der beste Verteidiger (vom FC Creußen). Am ersten Turniertag endeten drei Platzierungsspiele unentschieden, so dass die Entscheidung "vom Punkt" ausgeschossen wurde.

Am zweiten Turniertag, dem Sonntag, setzte die SG Auerbach ihren fleißigen Weg in organisatorischer und sportlicher Hinsicht fort. Einige Spiele (vor allem bei den A-Junioren) über zehn beziehungsweise zwölf Minuten verliefen spannend, bei zwei musste sogar per Neunmeterschießen ein Sieger ermittelt werden.

Da beim U15-Turnier die JFG Obere Vils mit seiner zweiten Mannschaft (Kreisgruppe) antrat, war quasi der Weg frei für den Kreisligisten FC Weiden-Ost, als ligahöchstes Team im Teilnehmerfeld den Auerbacher Cup zu gewinnen – was mit insgesamt fünf klaren Siegen auch hochverdient

war.

Danach stand das A-Junioren-Turnier an. Da dafür der Kreisligist FC Creußen absagte, konnte die U17 des TSV Kareth-Lappersdorf dank ihres Trainers Patrick Lache als achte U19-Turniermannschaft verpflichtet werden – die mit insgesamt sechs Spielern rund 100 Kilometer Anfahrtsstrecke auf sich nahmen.

Mit nur einem Auswechselspieler ließen die noch sehr jungen und talentierten Lappersdorfer nach den drei erfolgreichen und vielversprechenden Vorrundenspielen dann im Halbfinale und im Platzierungsspiel kräftemäßig etwas nach und wurden Vierter.

Der Turniersieg des einheimischen Kreisligisten SG Auerbach war zwar aufgrund der engagierten Spielweise aller Akteure letztendlich verdient, aber das Endspiel im Derby gegen den Kreisklassisten SG Neuhaus wurde erst durch einen Last-Minute-Treffer von Torjäger Marcel Meyer entschieden.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Teams jeweils einen Fußball und die von den Trainern gewählten besten Einzelspieler (bester Spieler vom TSV Kareth-Lappersdorf, bester Torhüter vom SC Eschenbach/Opf. und bester Verteidiger vom SV Schwaig) bekamen jeweils einen Gutschein.

VON RALPH STROBL