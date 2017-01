Gasthof Herlitz in Trockau: Urteil fällt später

PEGNITZ/BAYREUTH - Die Stadt Pegnitz will im ehemaligen Landgasthof Herlitz in Trockau – der Betreiber musste Insolvenz anmelden – einen Dorfladen einrichten. Und im früheren Bettenhaus Wohnungen und Appartements für betreutes Wohnen. Das Problem bei der Sache: Das Gebäude gehört ihr nicht. Sondern dem Sohn des Bauunternehmers Johann Hofmann aus Regenthal.

Der Trockauer Zankapfel: Bürgermeister Uwe Raab zeigt den ehemaligen Landgasthof Herlitz, den die Stadt gerne erwerben und später als Dorfladen betreiben möchte. Doch dagegen hat der Eigentümer etwas und klagt. Foto: Hans von Draminski



Weil das Gebäude nicht städtisches Eigentum ist, hat diese ein Vorkaufsrecht geltend gemacht. Dagegen legten Hofmann wie auch die Insolvenzverwalterin Widerspruch ein. Der wurde nun am Verwaltungsgericht Bayreuth verhandelt.

Hofmann, von seinem Vater vertreten, wollte den Gasthof als Unterkunft für Asylbewerber herrichten, „da gibt es auch einen Vertrag mit der Regierung von Oberfranken dazu“. Die Trockauer wollten laut Hofmann aber keine Flüchtlinge, „das brachte den Stein ins Rollen, erst dann kam die Sache mit dem Vorkaufsrecht“.

Davon könne keine Rede sein, entgegnete Bürgermeister Uwe Raab auf Nachhaken von Richter Otto Schröppel. Pegnitz und seine Ortsteile wie Trockau mit Blick auf die demografische Lage und das Ausbluten des ländlichen Raums zukunftsfähig zu machen, sei Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek). Dazu gehörten Angebote gerade für Senioren und Einkaufsmöglichkeiten im Dorf: „Da gibt es seit 2014 Gespräche und Gedankenspiele.“

Was Schröppel mehrfach nachfragte: Existiere denn eine Umfrage, mit der man den Bedarf ermittelt habe? Und wer solle diese Angebote denn betreiben, wer die Finanzierung sicherstellen? Klaus Winkler, Anwalt der Stadt, verwies auf die Aktivitäten des Bürgervereins Trockau und Umgebung mit seinem „sehr rührigen“ Vorsitzenden Hans Hümmer an der Spitze. Der ganze Ort stehe hinter diesem Vorhaben, viele Trockauer seien auch bereit, finanzielle Einlagen aufzubringen.

Das bestätigte Hümmer selbst, der mit einigen Mitstreitern aus Trockau die Sitzung verfolgte. „Das sind einige, die bis zu 25.000 Euro zugesagt haben, dazu zähle auch ich.“ Das genügte Schröppel nicht: „Gibt es schon eine konkrete Liste?“ Hümmer musste verneinen. Betonte aber noch einmal, bei Kosten von einer Million Euro und einer 60-prozentigen Förderung – „ich hatte da schon gute Gespräche über mögliche Zuschüsse mit der Regierung“ – lasse sich das Ganze finanziell schultern.

Marianne Röthig, Anwältin der Klägerseite, verwies vor allem auf zwei Argumente, die gegen ein Vorkaufsrecht der Kommune sprächen. Über das Ausüben des Vorkaufsrechts habe nur der Verwaltungsausschuss des Stadtrats befunden, nicht das ganze Gremium – „das wäre aber dessen Sache gewesen“. Die Stadt berufe sich auf die Sanierung des Marktplatzes in Trockau und eine dazu erlassene Satzung, sie betrachte die neue Nutzung des Ex-Gasthofes als Teil dieser Sanierung. Doch tauche dieser Aspekt in der Satzung nicht auf, außerdem sei die Sanierung abgeschlossen.

Ganz anders die Sicht ihres Kollegen Winkler. Laut Geschäftsordnung der Stadt sei der Verwaltungsausschuss sehr wohl für Grundstücksangelegenheiten zuständig. Die Sanierung in Trockau sei keineswegs abgeschlossen. So stünden Zufahrtsstraßen zum Marktplatz wie der Bodendorfer Weg noch zur Neugestaltung an. Zudem müsse man mit Blick auf die Sanierungssatzung unterscheiden zwischen „baulichen Maßnahmen“ und den dort formulierten Zielsetzungen – „das darf man nicht vermischen“. Ein Ziel sei eben, den Marktplatz nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich aufzuwerten. Was mit dem Dorfladen geschehe.

Richter Schröppel ließ nicht durchblicken, welche Aussagen er als stichhaltiger einschätzt. Seine Frage an Johann Hofmann, ob er und sein Sohn denn bereit seien, einen Teil des Gebäudes an die Stadt für den Dorfladen zu verkaufen, beantwortete dieser mit einem klaren „Ja“. Für wie viel? „Für 50.000 bis 60.000 Euro“. Gemeint sind damit der frühere Frühstücksraum und Nebengebäude, in denen einst eine Metzgerei untergebracht war. Schröppel beließ es dabei und sagte: „Unsere Entscheidung wird Ihnen zugesandt“.

STEFAN BRAND