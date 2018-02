Gastro-Krise trifft Flinderer-Tradition: Erstmals Pause

PEGNITZ - Immer wieder ist in der Vergangenheit die Ausuferung der Flinderer-Tradition auf bis zu drei Monate kritisiert worden. So gesehen werden viele die Halbierung der Teilnehmerzahl begrüßen. Allerdings dokumentiert der Rückgang auch die durchaus schwierige Situation der Gastronomie in Pegnitz. Waren in vergangenen Jahren manche Flinderer-Termine sogar doppelt belegt, so findet heuer im Mai erstmals eine 14-tägige Pause statt.

Mit Rosi Valentin nahm im vergangenen Jahr auch ein Institution im Servicebereich Abschied vom Flinderer. © Reinl



Traditionell wird das erste Fass Flindererbier am Osterdienstag, 3. April, im ASV-Sportheim angestochen, wo heuer von besagtem Dienstag, 3. April, bis Montag, 9. April, Spezialitäten vom Schwein zum Spezialbier aufgetafelt werden. Vom 10. bis zum 16. April ist die Pizzeria Calabria in Neudorf an der Reihe, gefolgt von der Ratsstube am Marktplatz vom 17. bis 23. April.

Alleinunterhalter Willi Adamczyk hat Rosi Valentin zusammen mit einigen Flinderer-Stammgästen gebührend verabschiedet. © Reinl



Im Schützenhaus am Zipserberg treffen sich die Freunde eines süffigen Bieres und einer schmackhaften Brotzeit in der Zeit vom 24. bis 30. April, wobei der Höhepunkt der Pegnitzer Wirtschaftstag am Mittwoch, 25. April, sein wird, wenn sich auf Einladung des Wirtschaftskreises wieder Behörden- und Wirtschaftsvertreter aus ganz Oberfranken zu einem Erfahrungsaustausch treffen.

Einer der Referenten ist dabei der Head-Coach des erfolgreichen Basketball-Bundesligisten medi Bayreuth, Raoul Korner.

Klassiker im Mai

Zwei weitere Flinderer-Klassiker schließen sich an, vom 1. bis 7. Mai im FC-Sportheim am Buchauer Berg und vom 8. bis 14. Mai im Gasthaus Krieg in Horlach.

Anschließend gibt es erstmals in der Flinderer-Geschichte zwei Wochen Pause, ehe vom 29. Mai bis zum 4. Juni und damit über den Feiertag Fronleichnam traditionell der Almflinderer im Gasthaus Zipserberg stattfindet. Für den Abschluss des Flinderer-Reigens sorgt vom 5. bis 11. Juni wieder wie in den Vorjahren das Gasthaus Kürzdörfer in Buchau.

Nicht mehr mit von der Partie sind – zum Teil schon seit Jahren — das Gasthaus "Zum Melcher", in dem jetzt eine Pizzeria untergebracht ist, der "Schlappenwirt"am Schweinemarkt, das Gasthaus "Gerbersbeck", wo um die Jahreswende das griechische Restaurant Olive dichtgemacht hat, die Glückauf-Gaststätte, die "Zaußenmühle", die zum Hotel garni umgewandelte Gaststätte Schmidt in Rosenhof , der Landgasthof Diersch in Willenberg, das Hotel "Fränkischer Hof" und die "Steakalm", die seit einem Jahr geschlossen ist.

