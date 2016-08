Heiß her ging es beim neunten Pegnitzer Winzerfest. Bei angenehmen 28 Grad feierten rund 1200 Gäste auf dem Marktplatz so ausgiebig, dass auch diesmal die Sperrstunde auf 24 Uhr hinausgeschoben werden musste. Zu den Klängen des „Kleinen Saisonorchesters“ gab es 30 Weine aus vier verschiedenen deutschen Anbaugebiet zu verkosten. Unter den Gästen befand sich auch der Eishockey-Nationalspieler Denis Reul, der zu Besuch bei seiner Mutter in Pegnitz weilte.

Am Freitagabend hat sich in Bayreuth an der Kreuzung 'Am Muehlgraben' und 'Scheffelstrasse' ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignet. Dabei wurden zwei Frauen verletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro.