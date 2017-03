Gebaggert bis nach Mitternacht

Pegnitzer setzen sich bei Volleyballnacht in Auerbach durch - vor 5 Stunden

AUERBACH - Der MTV Pegnitz schafft es zwar nicht mehr, ein Männerteam im Punktspielbetrieb aufzubieten, bei der langen Volleyballnacht in Auerbach war er aber als "Gemischte" vertreten. Die Pegnitzer setzten sich gegen neun Hobbymannschaften durch.

Im Finale der Volleyballnacht bezwang der MTV Pegnitz (in Schwarz) die Hobbymannschaft „Meat Men Kümmersbruck“. © Foto: privat



Im Finale der Volleyballnacht bezwang der MTV Pegnitz (in Schwarz) die Hobbymannschaft „Meat Men Kümmersbruck“. Foto: Foto: privat



Das Teilnehmerfeld teilte sich auf zwei Gruppen auf. Die "Ammerthaler Tölpel" setzten sich mit nur einem verlorenen Satz vor "Meat Men Kümmersbruck", "Uns is wurscht Kirchenthumbach", "Rotstiftmilleu" aus Pegnitz und "Andreas Jäger" aus Auerbach in Gruppe A durch. Den Sieg in Gruppe B holte "VHS Eschenbach" vor dem MTV Pegnitz, "Newcomer FrankenPfalz" aus Sulzbach-Rosenberg, "Uschis Beste" aus Auerbach und "6-am-Netz" aus Pegnitz.

Im Finale standen sich die Gruppenzweiten der Vorrunde gegenüber. "Meat Men Kümmersbruck" und der MTV Pegnitz hatten im Halbfinale in spannenden Begegnungen die Gruppenersten bezwungen. Im alles entscheidenden Spiel des Abends konnte der MTV in den letzten Minuten nochmals eine Schippe drauflegen und gewann das Turnier.

nn