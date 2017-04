Gedankenspiele über eine attraktive junge Stadt Pegnitz

Jugendpfleger Wolfgang Kauper setzte den Stadtrat von vergangenen und geplanten Unternehmungen in Kenntnis

PEGNITZ - Die Freizeitangebote der Stadt und die Jugendarbeit waren Thema des Jugendpflegers Wolfgang Kauper in einem dreiviertelstündigen Vortrag vor dem Stadtrat. Das Gremium verfolgte den detaillierten Einblick in Kaupers Arbeit.

Wolfgang Kauper, Jugendpfleger in Pegnitz, muss in seinem Job flexibel sein. Dem Stadtratsgremium stellte er in einem Vortrag Details seiner Arbeiten vor, zu denen auch die Betreuung unbegleiteter Flüchtlinge gehört. © Foto: Andrea Pauly



Nach einem längeren allgemeinen Einstieg über rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit und einer Beschreibung von Pegnitz aus sozialer Sicht stellte er die verschiedenen Freizeitangebote vor, die es in der Stadt gibt. Besonders hob er das offene Ganztagsangebot des Schülercafés "Beim Bartl" hervor, welches einzigartig in Pegnitz ist. Kauper empfahl den Stadträten auch, bei politischen Überlegungen unter anderem die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, Mobilität und das Wohnungsangebot zu berücksichtigen. "Junge Leute brauchen keinen Bauplatz. Noch nicht. Sie brauchen eine Wohnung, die nicht zu heruntergekommen ist", sagte er. Und: "Wenn Sie eine zukunftsfähige Kommune haben wollen, müssen Sie Jugendarbeit machen." Das sei zugespitzt ausgedrückt, aber Kauper betonte gleichzeitig, dass er für ein generationenübergreifendes Miteinander ist. Deshalb ist er unter anderem Mitglied des runden Tisches "In der Heimat wohnen", welcher sich nicht nur mit Senioren beschäftigt.

Zu den Aufgaben des Jugendpflegers, der seit rund eineinhalb Jahren in Pegnitz tätig ist, gehört unter anderem, dass er zentraler Ansprechpartner für Fragen und Aufgaben der Jugendarbeit in der Gemeinde ist. "Wesentliches Ziel ist es, in den Gemeinden Bedingungen zu schaffen und zu fördern, unter denen Jugendarbeit in vielfältigen Formen und unter optimalen Bedingungen möglich ist", sagte die pädagogische Fachkraft.

Unterstützen und beraten

Er sehe sich nicht als Konkurrenz zu den Vereinen und Verbänden, die Angebote für Jugendliche haben, sondern vielmehr als Schlüsselstelle zwischen ihnen. Gerade die Vernetzung und der Austausch seien für ihn wichtig, denn er unterstützt die Stadt beispielsweise bei Förderanträgen und berät über (neue) Richtlinien.

Deshalb hat er verschiedene Kooperationen: An mehr als neun Arbeitskreisen und Treffen nimmt er regelmäßig teil. Unter anderem an Sitzungen des Arbeitskreises "Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen" oder an Vernetzungstreffen von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. "Sie sind auch Jugendliche", so Kauper.

Außerdem begleitet und unterstützt er den Jugendrat, der im Juni wieder neu gewählt wird, und organisiert mit ihm Veranstaltungen. Hinzu kommen Schulungen und Tagungen, beispielsweise zum Thema "Aufsichtspflicht und Rechtsfragen". Aber auch eigene Angebote stammen aus Kaupers Feder, wie das Public Viewing bei der Fußball Europameisterschaft oder die Nerfschlacht mit Spielzeug-Pistolen.

Ins Gespräch kommen

Neben all den Angeboten bietet der hauptamtliche Jugendpfleger auch Beratungsgespräche für alle Generationen an. "Bei mir sitzen Jugendliche, aber auch Eltern und Großeltern." Wichtig für seine Arbeit ist das Büro in der Hauptstraße, welches direkt vom Gehweg aus betreten werden kann. Das senke seiner Meinung nach die Hemmschwelle, weil niemand erst "durch das Rathaus irren muss", um ihn zu finden, meint Kauper. Positiv wirke dabei der Kickertisch. Denn bei einem Spiel komme man leichter ins Gespräch. In seinem Büro sei jeder willkommen, der ein Gespräch suche oder Unterstützung brauche. Kauper ist in der Regel von 10 bis 17 Uhr dort.

Langfristig gesehen möchte er ein jugendgerechtes Pegnitz schaffen. Jugendliche sollen sagen, es lohne sich, 60 oder 80 Kilometer in die Arbeit zu pendeln, weil es in Pegnitz so schön ist. Abschließend gab er zu, dass es im ersten Jahr seines Wirkens noch keine großen Veränderungen geben konnte: "Die Aufbauarbeit dauert."

Insgesamt sei Pegnitz in seiner Jugendarbeit auf einem guten Weg, schloss Kauper. Beispiele seien der Skatepark und die Dirtbikeanlage. "Wenn für ersteres dieses Jahr der Spatenstich gemacht wird, ist die lange Zeit des Wartens endlich vorbei."

KERSTIN GOETZKE