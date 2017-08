Gefahr durch Legionellen in den Duschen ist gebannt

Sanierung in der Christian-Sammet-Halle läuft planmäßig — Künftig steht ausreichend Warmwasser zur Verfügung

PEGNITZ - Als im Februar des vergangenen Jahres die Duschräume der Christian-Sammet-Halle wegen Legionellenbefalls gesperrt werden mussten, war den Verantwortlichen der Stadt klar, dass sie handeln müssen. Auf die lange Bank konnten sie das Problem nicht schieben.

Christian Lutz (r.) befestigt eine Blende an einer Armatur in einem der drei Duschräume. Bürgermeister Uwe Raab (l.) blickt ihm dabei über die Schulter. Foto: Hans-Jochen Schauer



Denn Legionellen (stäbchenförmige Bakterien) können für Menschen sehr gefährlich werden. Beim Duschen können sie über die Atemwege aufgenommen werden – was zu einer Lungenentzündung führen kann. Dazu sind jedoch höhere Konzentrationen im Wasser erforderlich.

Die bei der gesetzlich vorgeschrieben Routineüberprüfung notierten Werte lagen weit unter der Grenze von 10 000 Kolonie bildenden Einheiten, bei der eine solche Schließung vorgeschrieben ist. Die Stadt beschloss dennoch, die Duschräume zu sanieren.

Zwei Wochen vor Beginn der diesjährigen Sommerferien begannen die Arbeiten, die bis Ferienende abgeschlossen sein sollen. "Wir liegen im Zeitplan", sagt Christian Lutz, dessen Firma (Thurnau) Heizung und Sanitäranlagen austauscht.

Hoher Verschleiß

Aber nicht nur aus gesundheitlichen Gründen werden die Duschräume auf den neuesten Stand gebracht. "Die Räume waren einfach am Ende", sagt Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Der Verschleiß sei unübersehbar gewesen. Aus manchen Duschköpfen sprudelte das Wasser nur noch schwach heraus, und manchmal blieb das warme Wasser komplett aus. "Das lag am veralteten Warmwasserboiler im Heizraum", erklärt Lutz. Künftig steht ausreichend Warmwasser zur Verfügung.

"Um einer Legionellenproblematik vorzubeugen, werden die Abnahmestellen über eine elektronische Steuerung in festgelegten Intervallen automatisch gespült", so Raab. Das Wasser wird auf 70 Grad aufgeheizt, um so die Legionellengefahr zu bannen. Raab spricht von einer "thermischen Desinfektion".

An den neuen Becken wäscht sich nicht nur Bürgermeister Uwe Raab gern die Hände. Foto: Hans-Jochen Schauer



Schüler und Sportler müssen in Zukunft jedoch mit weniger Duschen auskommen. In den drei Waschräumen sind nur noch jeweils acht (bisher 13) Duschköpfe vorhanden. "In der bisherigen Anzahl waren sie nicht mehr erforderlich", betont der Bürgermeister.

Die Duschköpfe werden per Knopfdruck aktiviert, sodass deutlich weniger Wasser verbraucht wird. Auch dies sei unter ökologischen Gesichtspunkten sehr vernünftig", sagt Raab.

Trogbecken ausgebaut

Die Trogbecken (4,5 Tonnen Bauschutt) unter den Duschen wurden entfernt und durch jeweils drei moderne Waschbecken je Raum ersetzt. Optisch zusätzlich aufgewertet werden die Duschräume durch die neuen hellen quer liegenden Fliesen an den Wänden. Hier und in den sechs Umkleideräumen und den drei Lehrerzimmern wurde auch der Boden neu gefliest.

Erneuert wurden zudem die defekten Lichtkuppelschalen in den Waschräumen und den Umkleiden. Die grauen Betonwände in den Umkleideräumen sind weiß gestrichen worden, sodass alles nun heller und freundlicher wirkt.

Vergrößert wurde auch die Damentoilette um drei WC-Kabinen, indem im Lagerraum eine Zwischenwand eingezogen wurde. "Bei Veranstaltungen in der Sammethalle reichten die Damentoiletten oftmals nicht aus", sagt Uwe Raab. Auf einer Teilfläche des Lagerraums wird auch eine barrierefreie Toilette für Behinderte eingebaut.

Im Zuge der Sanierung wird auch die Elektroinstallation angepasst. Die gesamten Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 315.000 Euro.

