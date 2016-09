Gefährdet Abbruch des Ruderstadels das Nachbarhaus?

AUERBACH - Zwar hat die Stadt nach zähem Ringen seit dem vergangenen Jahr die Abrissgenehmigung für den alten Ruderstadel, aber so einfach ist die Sache nicht. Denn ein Abbruch der Brandruine könnte ein direkt angebautes Wohnhaus in seiner Statik gefährden.

Verzwickte Lage: Die baufällige Brandruine, von der nur noch die Giebelplatten in den Himmel ragen, ist direkt an ein Wohnhaus angebaut. Derzeit wird geprüft, wie es mit dem Abbruch gehen soll. © Michael Grüner



Und genau das wird laut Bürgermeister Joachim Neuß im Moment geklärt. Im Moment wird im Rathaus überlegt, ob nicht eine größere Lösung Sinn machen könnte. „Für das Stadtbild und die künftige Nutzung als Hotel wäre es meiner Meinung nach am besten, wenn gleich beide Gebäude abgebrochen werden könnten“, erklärt Neuß auf Anfrage der Redaktion. Unmöglich scheint das Vorhaben nicht zu sein, denn Neuß spricht von „durchaus konstruktiven und kooperativen Gesprächen“ mit der Besitzerin des Nachbargebäudes.

Der Ruderstadel wurde 1997 durch einen Brand völlig zerstört. 18 Jahre lang bemühte sich die Familie Ruder mit Unterstützung der Stadt um eine Abbruchgenehmigung. Das Landesamt für Denkmalpflege hielt über Jahre hinweg sein Veto aufrecht, mit der Begründung, dass der Stadel auf den Resten der alten Stadtmauer Auerbachs stehe.

Der Ruderstadel wurde 1997 durch einen Brand völlig zerstört. © Michael Grüner



Geändert hat sich bereits jetzt das Umfeld der Brandruine. Der frühere Garten des Hotels direkt an der Alleestraße ist inzwischen vom Bauhof geräumt und eine Grünfläche angesät worden. Und so wird das Gelände auch einstweilen bleiben. Laut Neuß so lange, bis eine endgültige Entscheidung bezüglich des Abbruchs des Ruderstadels getroffen ist. Die Stadt kann im Gegensatz zu den früheren Jahren direkt handeln, weil sie inzwischen den gesamten Hotelkomplex ersteigert hat. Dazu gehören auch die rückwärtigen Gebäude, wie der Stadel und die Garagen.

Probleme mit Schimmel

Im Hauptgebäude des „Goldnen Löwen“ wurde in den vergangenen Wochen an der Beseitigung eines Wasserschadens im Zimmertrakt gearbeitet (wir berichteten). Dabei stellte sich laut Neuß heraus, dass die Folgeschäden, nämlich der Schimmelbefall, viel weiter fortgeschritten waren als ursprünglich angenommen. „Nach Abbau des Inventars und Beseitigung von Böden und Tapeten wurde immer noch ein drastisch erhöhtes Sporenaufkommen festgestellt“, stellt Neuß die Sachlage der inzwischen „stadteigenen“ Immobilie dar.

Der Ruderstadel ist notgesichert und bröckelt trotzdem weiter. © Michael Grüner



Um dem Problem Herr zu werden, musste eine Fachfirma in den befallenen Hotelzimmern auch sämtliche Böden und Decken freilegen. Und das praktisch bis zum „Gerippe“ des Gebäudes. Neuß: „In zwei Zimmern zwischen zweiter und dritter Etage ist nur noch die Balkenlage zu sehen.“ Aber hier hat der Schimmel noch nicht zugeschlagen. Die Balken seien laut Bürgermeister noch nicht befallen und können erhalten werden.

Unabhängig von der Beseitigung der Folgen des Wasserschadens arbeitet die Rathausverwaltung laut Neuß an einem Nutzungskonzept für den „Goldnen Löwen“ als Rathaus. Dabei geht es vor allem um die Strukturierung der Räume, den Brandschutz samt Fluchtwegen und die Installation. Diese Maßnahmen will der Bürgermeister noch in diesem Jahr im Stadtrat beraten lassen. Die Ertüchtigung des Gebäudes soll dann im Frühjahr über die Bühne gehen. Der Umzug des Rathauses in den „Goldnen Löwen“ ist für Mitte nächsten Jahres geplant.

Versteigerung wird geprüft

Ob das Inventar des früheren Hotels versteigert wird — so wurde schon überlegt — ist laut Neuß noch nicht sicher. „Wir sprechen derzeit Auktionshäuser an und klären deren Interesse. Selbstverständlich werden diese nur bei entsprechenden Gewinnaussichten einsteigen.“

MICHAEL GRÜNER