Gefahrenstelle bei Moschendorf entschärft

Fichten entlang der Straße gefällt, um Umknicken zu verhindern - vor 8 Minuten

MOSCHENDORF - An zwei sehr steilen Hängen an der Staatsstraße 2185 zwischen Oberailsfeld und Behringersmühle sind etliche Bäume gefällt worden.

Sieht aus wie Kahlschlag, ist aber eine durchdachte Aktion der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Pegnitz. Deren Forstliche Leitung, Rebekka Reichstein, erklärt, warum bei Moschendorf alte Fichten weichen mussten. © Klaus Trenz



Das Ergebnis sieht aus wie ein Kahlschlag, was es aber nicht ist. Vielmehr handle es sich dabei um eine durchdachte Aktion, die sich Straßenaufhieb nennt, wie die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Pegnitz erklärt. Vor allem um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sei die FBG von den betroffenen Waldbesitzern beauftragt worden, die beiden Hänge von Fichten freizumachen. Denn gerade an Hanglagen können ältere Fichten den Halt verlieren, auf die Straße stürzen und Autofahrer gefährden, erläutert die Forstliche Leiterin der FBG, Rebekka Reichstein.

Auf der kurvenreichen Staatsstraße kann das böse ausgehen, weil man erst spät sieht, was nach der nächsten Kurve eventuell auf der Straße liegt. Es reichen schon größere Äste, die heruntergefallen sind und auf der Fahrbahn liegen, um für eine Gefährdung zu sorgen. Selbst wenn Bäume fest verwurzelt sind, können sie Äste verlieren, woran vor allem der Borkenkäfer schuld sei, erklärt Reichstein und berichtet: "Wir hatten an diesen Stellen große Sorge, dass so etwas passiert."

Im Vorfeld der Baumfällungen musste Reichstein zunächst eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung der zuständigen Behörde beantragen, weil die Arbeiten ja auch den Verkehr behinderten. Die zuständige Försterin vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bamberg, Susanne Sommersacher markierte die Bäume, Spezialisten fällten sie mit einem Harvester, eine Baumerntemaschine, die die Bäume von der Straße aus aufnehmen, entasten und ablängen konnte. Die Baumstämme wurden dann auf einem Rückewagen geladen. Fünf Tage waren für die Aktion vorgesehen, das von der FBG beauftragte Unternehmen brauchte nur die Hälfte der Zeit.

Jüngere Bäume blieben stehen

"Wir haben darauf geachtet, dass der Wald nicht komplett weg ist", sagt Reichstein. So blieben jüngere Bäume stehen. Vor allem die Laubbäume sollen wieder hochwachsen – ganz im Sinne des von der FBG propagierten Waldumbaus hin zu einem stabileren, klimatoleranteren Wald. Deshalb habe sie auch beide Augen bei der einen oder anderen jungen Kiefer zugedrückt. Sie wurzeln tief und gelten deshalb als resistenter gegenüber Klimaveränderungen und den damit verbundenen extremen Wetterereignissen, wie Stürmen oder Starkregen.

Apropos Borkenkäfer: Reichstein rät allen Waldbesitzern, ihren Bestand, insbesondere an Fichten, in diesem Jahr immer wieder mal zu inspizieren: "Man muss jetzt ziemlich aufpassen, dass er sich nicht stark einnistet." Die Vegetationsperiode habe schon sehr früh angefangen, das Frühjahr sei zu warm gewesen. Das wären ideale Bedingungen für die Vermehrung des Borkenkäfers.

Die FBG hat bereits den nächsten Straßenaufhieb im Blick: Die Fichtenbestände an der Bronner Waldspitze entlang der Staatsstraße nach Pottenstein ab der Einfahrt nach Lüglas reichen weit an den Straßenrand heran. Zusammen mit dem Straßenbauamt und Förster Ulrich Deinzer werden dort nun jene Bäume markiert, die besser gefällt werden sollten.

Die FBG wird erst tätig, wenn Waldbesitzer das wünschen. Sie ist unter der Rufnummer (0 92 44) 98 25 16 zu erreichen.

KLAUS TRENZ