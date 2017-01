Gefährliche Rostlaube: "So was noch nicht gesehen"

Polizei zieht bei Kirchenthumbach maroden Kleinlaster aus dem Verkehr - vor 5 Stunden

KIRCHENTHUMBACH - Die Polizei staunte bei einer Kontrolle nicht schlecht, welche Rostlauben auf der Straße unterwegs sind. „So was hab ich noch nicht gesehen“ kommentierte der Kfz-Sachverständige die Situation.

Endstation für Kleinlaster: Der Rahmen durchgerostet, die Reifen abgefahren. Foto: Foto: Polizei



Weil der Fahrer eines Kleintransporters am Freitagnachmittag mit unsicherer Fahrweise auffiel, wurde er von einer Streifenbesatzung der Eschenbacher Polizei kontrolliert. Der Fahrzeuglenker mit spanischem Aufenthaltstitel und in Nürnberg zugelassenem Kfz, der aufgrund seiner äußerst langsamen Fahrt bereits eine große Fahrzeugschlange hinter sich verursachte, war offenbar mit einigen Verkehrsvorschriften in Deutschland nicht wirklich vertraut.

So wiesen die Vorderreifen kein Profil mehr auf. Von den etwa 50 quer in Bayern aufgekauften, gebrauchten Winterreifen, die im Ladebereich des Klein-Lkw ohne jegliche Sicherung lagen, hatte keiner die passende Größe, sodass dieser Mangel vor Ort nicht behoben werden konnte. Bei genauerem Hinsehen offenbarten sich den Beamten weitere gravierende Mängel. So wurde der rechte vordere Kotflügel lediglich von einem dünnen Kabelbinder gehalten, das Vorderlicht fiel fast aus der Fassung.

Bereits von außen war ersichtlich, dass der 20 Jahre alte Lkw in den vergangenen Jahren ein wahrer Schmaus für den Rost gewesen sein muss. Eine kurze Überprüfung einer amtlich anerkannten Prüfstelle für den Fahrzeugverkehr bestätigte den ersten Eindruck der Polizisten. Der Rahmen war an markanten Stellen komplett durchgerostet, die Funktion der Handbremse kaum noch merklich vorhanden und die Spurgelenkköpfe ausgeschlagen. „So was hab ich noch nicht gesehen“ kommentierte der Kfz-Sachverständige die Situation.

Aber damit nicht genug. Den einschlägig vorbelasteten Fahrzeugführer, der den Lkw samt Reifen angeblich nach Afrika verschiffen wollte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts, da er mit dem Reifenhandel einer Erwerbstätigkeit nachging und somit sein Touristenprivileg erlosch.

Bei der büromäßigen Abarbeitung des Vorgangs stelten die Beamten dann auch noch fest, dass für den Lkw kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Der Halter und der Fahrer werden deshalb zusätzlich zur Anzeige gebracht. Der Lkw wurde vor Ort aus dem Verkehr gezogen.

nn