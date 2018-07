Gefunkt hatte es einst in Gastwirtschaft

Anna Maria und Hermann Trenz feierten in Auerbach ihre Goldene Hochzeit - vor 58 Minuten

AUERBACH - Durch dick und dünn: Anna Maria und Hermann Trenz feierten in der Dr.-Heinrich-Stromer-Straße goldene Hochzeit.

Der Zweite Bürgermeister Herbert Lehner (rechts) beglückwünschte das Jubelpaar Anna Maria (2.v.r.) und Hermann Trenz (li.). Sohn Daniel (hinten) ist eines von vier Kindern. © F.: Sabine Rühl



Kennen gelernt hatten sich der gebürtige Degelsdorfer und seine Frau Anna Maria, geborene Sertl, in der Gastwirtschaft ihrer Eltern in Sigl bei Vilseck. Das Ja-Wort gab sich das Paar am Auerbacher Standesamt und in der Auerbacher Pfarrkirche, wo sie von Pfarrer Sertl getraut wurden. Im Laufe der Zeit kamen vier Kinder — drei Mädchen und Sohn Daniel — zur Welt. Mittlerweile hat das Ehepaar neun Enkel. In jungen Jahren arbeiteten beide Jubilare in der Bulag, Hermann Trenz später bei Grundig in Nürnberg. Seit 2001 hat das Jubelpaar seinen Wohnsitz in Auerbach.

Die besten Wünsche

23 Jahre lang war Anna Maria Trenz mit ihrem Bestell-Shop für die Kunden da. Genauso lang war ihr Ehemann Zeitungsausträger. Siebzehn Jahre lang saß Frau Trenz an der Kasse im Hallenbad und Freibad Auerbach.

Hermann Trenz war seit 1986 Kassier und zweiter Vorsitzender der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Auerbach. Seit 2007 ist er Vorsitzender. Hermann Trenz engagiert sich außerdem seit 27 Jahren bei den Kriegsgräbersammlungen und war acht Mal bester Sammler auf diesem Gebiet. Vom Zweiten Bürgermeister Herbert Lehner bekamen sie ein Präsent überreicht – und die besten Wünsche für viele weitere gemeinsame Jahre.

