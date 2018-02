Gegen Funklöcher in Pottenstein

Pottensteins mühevoller Weg soll Abhilfe schaffen - vor 6 Stunden

POTTENSTEIN/PEGNITZ - Sie sollen weg. Diese Löcher, diese weißen Flecken in der Mobilfunkversorgung. Die gibt es vor allem am flachen Land. Wie im Musterbeispiel Tüchersfeld. Die MdL Gudrun Brendel-Fischer (CSU) signalisierte dieser Tage Hoffnung: Ein neues Förderprogramm erleichtere es Kommunen, nun selbst aktiv zu werden. Das sehen nicht alle so. Nicht nur in Pottenstein.

Noch immer gibt es Funklöcher in Pottenstein. © Foto: Luisa Degenhardt



80 Millionen Euro will die Staatsregierung dafür locker machen. Die Maßgabe: Eine Stadt oder Gemeinde kümmert sich um den Bau der benötigten Mobilfunkmasten, dafür fließen aus München 80 Prozent Zuschuss. Dies öffne die Tür auch für Orte wie Tüchersfeld, wo bisher alle Bemühungen gescheitert seien. Weil sich ein Netz dort nicht rechne, wie die Betreiber bisher immer sagten.

Bei den Freien Wählern teilt man diesen Optimismus nicht. Der scheidende Landtagsvizepräsident Peter Maier sprach jetzt in der Hauptversammlung der FWG Pegnitz von einem "glatten Wahnsinn", auch in planerischer Hinsicht. Und von einer Zumutung an die Kommunen: "Die müssen die Masten nicht nur planen und bauen, sondern sich auch noch mit den Folgekosten herumärgern."

Ganz so drastisch formuliert es Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer nicht. Doch auch bei ihm eher Unverständnis. Weil da ein Förderprogramm angepriesen werde, das ja erst einmal von der EU abgesegnet werden müsse. Weil letztlich bei den Kommunen erhebliche Kosten hängen blieben: "Das Wirtschaftsministerium geht im Schnitt von 200 000 Euro pro Mast aus, im Einzelfall an schwierigen Standorten könnten es bis zu 500 000 Euro sein." Da könnten die 20 Prozent Eigenanteile eine stolze Summe sein. Ganz abgesehen von den Kosten für den Unterhalt, die sich abwägen ließen im Vorfeld: "Treten Fehler auf oder muss der Mast zurückgebaut werden, müssen wir herhalten."

Was Frühbeißer so gar nicht verstehen kann: Warum muss hier der Freistaat tätig werden, wenn doch eigentlich der Bund für den flächendeckenden Ausbau des Telekommunikationsnetzes zuständig sei. Bei der ersten Versteigerung der Mobilfunklizenzen sei den Betreibern zur Auflage gemacht worden, eine 97-prozentige Abdeckung sicherzustellen, bei der zweiten Versteigerung seien jetzt 100 Prozent zu gewährleisten. Bloß: "Die Betreiber halten sich halt nicht dran."

So sieht das auch der bayerische Gemeindetag, in dessen Landesausschuss Frühbeißer Mitglied ist. Das Gremium hat den Entwurf fürs bayerische Förderprogramm im Dezember einstimmig abgelehnt. Der Entwurf sei unüberlegt und mit heißer Nadel gestrickt, so die Stellungnahme des Ausschusses. Die Kommunen müssten nicht nur die Eigeninitiative ergreifen, sondern auch noch die Verärgerung der Bürger dort riskieren, wo ein Mast errichtet werden soll.

Im Zeitungsgespräch verweist Stefan Frühbeißer auf mehrere Anläufe über viele Jahre hinweg, die Versorgung von Tüchersfeld zu erreichen. Doch die Betreiber immer wieder: "Das ist nicht wirtschaftlich." So erst vor einigen Monaten die Telekom. Immerhin: Nachdem es jetzt Grundstücke als Standort für Masten gebe: "Man geht heute davon ab, alles über einen zu regeln, sondern verteilt das oft auf mehrere." Nun habe sich die Telekom bereit erklärt, diese zumindest einmal zu prüfen.

Für die MdB Silke Launert (CSU) ist das Förderprogramm "Bayern Digital II" ein guter Weg, gerade Bereiche abzudecken, die bisher als unwissenschaftlich galten. Unabhängig davon habe ihr die Telekom vorige Woche zugesichert, den Sonderfall Tüchersfeld in Angriff nehmen zu wollen, unabhängig vom Förderprogramm. Ideale Voraussetzung dafür wäre aber ein Ausbau des Breitbandnetzes, der in Pottenstein aber noch nicht erfolgt sei, weil sich die Stadt im Gegensatz zu den anderen Landkreis-Orten ein Betreibermodell gewählt habe.

Bekanntlich wartet die Kommune seit Wochen auf die Freigabe der finanziellen Mittel durch den Bund. Sämtliche Ausschreibungen sind gelaufen, bestätigte Frühbeißer auf Anfrage erneut. Diese Woche war er im Heimatministerium, um nachzuhaken, inwieweit noch Mittel aus dem Landesförderprogramm in den lokalen Breitbandausbau fließen können, "da wurde auch empfohlen, einzelne Bereiche, die vom Bund gefördert werden, herauszunehmen". Doch da alle Vorbereitungen bereits getroffen sind, gelte es da zunächst sämtliche verfahrensrechtlichen Aspekte zu untersuchen. Noch im Februar hat er zudem einen erneuten Termin in Berlin.

STEFAN BRAND