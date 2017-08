Gegen Liebesbeweis via Facebook

BAYREUTH - Recht und Gerechtigkeit gehen nicht immer Hand in Hand. Diese Erfahrung musste jetzt ein 52 Jahre alter Mann aus Pottenstein machen. Er wollte seine Noch-Ehefrau mit einem öffentlichen Liebesbekenntnis zurückgewinnen, doch die hatte gegen ihn vorher ein Kontaktverbot erwirkt.

Als der 52 Jahre alte Mann von der Staatsanwaltschaft Bayreuth einen Strafbefehl über 90 Tagessätze erhielt, konnte und wollte er diese Strafe nicht so einfach akzeptieren.

Staatsanwalt Dreiser warf ihm falsche Verdächtigungen sowie vier Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz vor. Der Pottensteiner legte Einspruch ein. Doch nach kurzer Unterredung mit Richter Stefan Käsbohrer nahm der 52-Jährige, der ursprünglich aus Kasachstan kommt, seinen Einspruch zurück. Er akzeptierte schweren Herzens die Geldstrafe in Höhe von rund 2500 Euro. Möglicherweise könne er die Strafe abarbeiten, gab der Richter zu bedenken.

Im Januar hatte der Mann gegen seine Noch-Ehefrau Anzeige bei der Polizei in Pegnitz erstattet. Er warf ihr vor, am 12. Oktober zwei Überweisungen in Höhe von 72,40 Euro und 50 Euro und am 13. Oktober eine Überweisung in Höhe von 124,82 Euro von seinem Konto getätigt zu haben. Bei der Polizei sagte der verärgerte Ehemann, dass die Noch-Ehefrau keinerlei Verfügungsberechtigung über sein Konto habe. Doch bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Ehefrau sehr wohl Kontovollmacht hatte. Schon seit 2007.

Vollmacht widerrufen

Am 24. Oktober 2016 wurde die Vollmacht vom Angeklagten widerrufen, weil er sich über die Abbuchungen so geärgert hatte. Richter Stefan Käsbohrer erklärte dem Angeklagten, dass er bei der Polizei im Januar bewusst falsche Angaben gemacht habe. Zwar behauptete der Angeklagte, dass er "nicht wusste", dass seine Noch-Ehefrau eine Kontovollmacht habe.

Doch diese Version schien wenig glaubwürdig. Denn schließlich hatte der Angeklagte die Vollmacht ja selbständig entzogen — vor der Anzeige.Außerdem wurden dem Angeklagten vier Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz vorgeworfen.

Am 8. Februar 2017 hatte der Angeklagte seiner Noch-Ehefrau eine Facebook-Nachricht geschickt. Sie lautete "Ich liebe dich". Doch die von ihm getrennt lebende Ehefrau nahm diese Liebesbezeugung nicht als Kompliment oder Versuch, sie zurückzugewinnen, sondern erstattete Anzeige.

Seit 27. Januar besteht ein Kontaktverbot. Das bedeutet, dass der Angeklagte die Wohnung seiner Noch-Ehefrau nicht betreten darf und sich nicht im Umkreis von 100 Metern aufhalten darf. Außerdem darf er keinerlei Kontakt mit ihr aufnehmen — auch nicht via Telefon oder über soziale Netzwerke.

Das Kontaktverbot war zunächst bis 27. Juli beschränkt, wurde von der Noch-Ehefrau allerdings verlängert und besteht auch aktuell. Die Liebesbekundung über Facebook war zudem nicht der einzige Versuch, sich doch noch mit der Ehefrau auszusöhnen.

Am 7. Mai war der Angeklagte in ihrer Wohnung bei den Kindern. Am 14. Mai — Muttertag — rief der Angeklagte seine Noch-Ehefrau an. Er erklärte dies damit, dass er seine Kinder sprechen wollte, aber diese nicht via Handy erreichbar waren. Deshalb habe er die Festnetznummer gewählt.

Blumen fürs Grab

Und am gleichen Tag war der Angeklagte zudem im Garten der Noch-Ehefrau. "Das war Muttertag. Ich habe Blumen für das Grab der Schwiegermutter geholt. Das habe ich doch immer gemacht", erklärte der 52-jährige vor Gericht. Der Richter appellierte an das Selbstschutzgefühl des Angeklagten, redete ihm ins Gewissen, zu akzeptieren, dass seine Frau keinen Kontakt wolle.

"Ich verstehe sie menschlich, aber am Schluss landen Sie wegen solcher Sachen noch im Gefängnis", sagte der Richter und schlug vor, alle Angelegenheiten, die die Scheidung und das gemeinsame Haus und den Garten betreffen, von Anwälten regeln zu lassen. Der Angeklagte nahm schließlich den Einspruch zurück, konnte aber nicht fassen, was passiert ist.

"Wir waren doch 31 Jahre verheiratet", sagte er kopfschüttelnd und zeigte dem Richter Nachrichten, die ihm seine Noch-Ehefrau geschickt hatte. "Wenn sie Geld braucht, meldet sie sich auch", so der Angeklagte.

