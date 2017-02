Gegen Verringerung der Wahllokale in Ortsteilen von Pegnitz

PEGNITZ - Entschieden ist noch nichts. Erst müssen die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwoch darüber beraten. Doch schon im Vorfeld sorgt ein Vorschlag der Verwaltung für erheblichen Unmut: Die Zahl der Stimmbezirke soll zur Bundestagswahl im Herbst verringert werden.

Schon im Vorfeld sorgt die bevorstehende Bundestagswahl im Herbst für Unruhe unter den Pegnitzer Ortsteilbewohnern. Die Willenreuther wollen nicht zur Stimmabgabe nach Neudorf pendeln müssen. Foto: dpa/Archiv



Das ärgert vor allem die Willenreuther. Sie müssten dann nach Neudorf pilgern, um ihre Stimme abzugeben. Und so musste sich Bürgermeister Uwe Raab in der Hauptversammlung der Feuerwehr am Wochenende deutliche Kritik gefallen lassen.

Bisher gibt es in der Stadt Pegnitz 21 allgemeine und drei Briefwahlbezirke. Die Verwaltung listet in der Sitzungsunterlage für Räte eine Reihe von Gründen auf, warum sie Handlungs- und damit Änderungsbedarf sieht.

Zum einen verweist sie auf die Bundeswahlordnung. Dort steht in Paragraf zwölf, "dass die Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirks nicht so gering sein darf, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben. Als untere Grenze sollte eine Einwohnerzahl von 100 nicht unterschritten werden".

Weil sonst der Grundsatz der geheimen Wahl infrage gestellt werde. Aus Rathaussicht könnte dies für die bisher kleinsten Stimmbezirke Körbeldorf (rund 215 Wahlberechtigte), Zips (240) und Leups (160) zum Problem werden. Weil der Anteil der Briefwähler im Vergleich zu den Urnengängern stetig wachse. Daher müsse auch die Zahl der Briefwahlbezirke von drei auf vier aufgestockt werden.

Unterschiedliche Größe

Außerdem seien die bisherigen Stimmbezirke unterschiedlich groß. Und zwar in gravierender Weise.

Nicht zuletzt sei es immer schwieriger, Wahlhelfer zu finden. "Zuletzt konnten erst am Tag vor der Wahl alle Stimmbezirke mit einer ausreichenden Zahl an Wahlhelfern bestückt werden", heißt es in der Unterlage.

Folgt der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung, würde sich die Zahl der Briefwahlbezirke auf vier erhöhen, die der allgemeinen Stimmbezirke würde von 21 auf 16 sinken. Betroffen wären in den Orten außerhalb der Kernstadt die Wahllokale in Leups und Körbeldorf — hier müssten die Wähler nach Büchenbach ausweichen — sowie in Zips (nach Buchau) und Willenreuth (nach Neudorf).

Für den lokalen Stadtrat Karl-Heinz Rödl von der FWG ist dieser Plan nicht nachvollziehbar. Und so sprach er das Thema in der Hauptversammlung der Feuerwehr, deren stellvertretender Vorsitzender er ist, an. Das hatte er vorher mit der Feuerwehrführung abgesprochen ("Ich wollte mir das schon absegnen lassen und nicht einfach so mit dem Thema daherkommen"). Auch wenn es schon üblich sei, "in solchen Versammlungen auf dem Dorf auch Dinge von allgemeinem Interesse zu erwähnen, wenn schon mal Stadträte oder sogar wie in diesem Fall der Bürgermeister persönlich da sind".

Grünes Licht bekommen

Rödl bekam grünes Licht, informierte über den drohenden Wegfall des Wahllokals. Auch, weil er wissen wollte, "wie die Gefühlslage dazu ist, mit welchem Hintergrund ich am Mittwoch in die Abstimmung gehen soll".

Die Aussagen der mehr als 50 Anwesenden ließen dann auch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, so Rödl. Das Unverständnis darüber, dass dieses Thema überhaupt im Raum stehe, wurde unmissverständlich geäußert, "sogar von einer Einschränkung der demokratischen Grundrechte war da die Rede".

Rödl kann das nachvollziehen, auch er erkennt den Sinn des Ganzen nicht: "Wir haben immer eine hohe Wahlbeteiligung von 70 bis 80 Prozent, wir haben mit den Willenbergern über 300 Wahlberechtigte, da greift das Bundeswahlgesetz nicht." Wobei dort ja auch zu lesen sei, "dass allen Berechtigten die Teilnahme an der Wahl erleichtert werden soll".

Und davon könne nun wirklich nicht die Rede sein, wenn man bis nach Neudorf fahren müsse. "Dann sind die Zeiten vorbei, in denen man den Urnengang mit einem Sonntagsspaziergang verbunden hat". In Zeiten einer überall beklagten Politikverdrossenheit sei dies definitiv der falsche Weg.

Und was für Willenreuth gelte, gelte auch für die "traditionellen Wahllokale" in Leups, Zips und Körbeldorf. Und das Argument mit den Wahlhelfern steche nicht: "Wir haben immer genug stellen können, notfalls muss man halt mich anrufen, dann klappt das schon."

Schweigen im Rathaus: Bürgermeister Uwe Raab will dazu im Moment keine Stellung beziehen: "Ich kann und will dem Stadtrat nicht vorgreifen."

