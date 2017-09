Geht es gefiederten Glücksbringern in Pegnitz an den Kragen?

Schwalben nisten immer seltener in Rinderställen — Landwirte derzeit noch ohne große Probleme - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Wo Schwalben nisten, blüht das Glück!" Mit dieser Bauernweisheit drücken Landwirte ihre Freude über den Einzug der Vogelart in die regionalen Kuhställe im Frühjahr aus, weil die Tiere nützlich sind. Laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) nimmt die Population der Vogelart ab. Nachfragen bei hiesigen Bauern zeigen allerdings andere Ergebnissen.

Im „Kinderzimmer“ der Schwalben: Der Landesbund für Vogelschutz sorgt sich um sinkende Zahlen der Vögel, Pegnitzer Bauern können das nicht nachvollziehen. © Rainer Jensen/dpa



Seit der letztjährigen Aktualisierung des LBV sind Mehlschwalben Teil der Roten Liste für bedrohte Vogelarten. Auch der Bestand der Rauchschwalbe wird als "langfristig leicht zurückgehend" eingestuft, sagt Sylvia Weber vom LBV. Die Rauchschwalbe befindet sich auf der sogenannten Vorwarnliste, was man als eine Art Warteraum zur Roten Liste bezeichnen kann. Der LBV schätzt die Anzahl der Rauchschwalben bayernweit auf 79 000 bis 150 000 Brutpaare – eine große Spanne. Konkretere Zahlen kann Sylvia Weber allerdings nicht nennen.

Und bei uns? "Die Zahl der Schwalben in meinen Ställen hat sich nicht verringert — im Gegenteil", sagt der Leupser Bauer Josef Lodes . Aufgrund des harschen Frühjahrs zogen die Schwalben allerdings deutlich später in seine beiden Ställe als sonst: Am Karfreitag hat Lodes die ersten Schwalben beobachtet, ehe sie sich mit großem Anhang Anfang Mai in die Ställe einquartierten. Lodes glaubt nicht an eine Bedrohung der Schwalben durch andere Tiere, wie es von anderer Seite hartnäckig behauptet wird. Zwar kam es bereits vor, dass sich eine Katze an seinem Bauernhof eine Schwalbe gefangen hat, allerdings zieht Lodes in Zweifel, dass von Katzen eine erhebliche Gefahr ausgeht, die die Anzahl der Schwalben erheblich reduziert. Auch mit hygienischen Problemen hat Lodes nach eigenem Bekunden nicht zu kämpfen: "Die Schwalben befinden sich nicht über dem Futter der Kühe, sondern über Laufgängen und Liegeflächen."

Kommt es vor, dass die Vögel direkt über dem Futtertrog der Stalltiere nisten, ist der Landwirt verpflichtet, einen Querbalken zwischen Futtertrog und Schwalbennest anzubringen, damit das Futter nicht durch den Schwalbenkot verschmutzt wird, erklärt Karl Lappe, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Kreisverband Bayreuth.

Laut Sylvia Weber ist das Entfernen eines leeren Schwalbennestes eine Ordnungswidrigkeit. Wird in den Nestern noch genistet, stellt es sogar eine Straftat dar. Deshalb ist eine Genehmigung nötig, wenn man Schwalbennester, von denen hygienische Probleme ausgehen, in Ställen entfernt.

Landwirt Frank Spaeth aus Bronn führt in Neudorf einen Kuhstall und erkennt — wie auch Lodes — keinen Rückgang von Schwalbennestern: "Letztes Jahr hatte ich keine Schwalben, dieses Jahr aber zwei Nester und zwei Bruten."

"Bestialische Verhältnisse"

Den generellen Rückgang erklärt er sich durch die Modernisierung der Landwirtschaft. "Die Ställe sind mittlerweile immer besser belüftet. Dadurch befinden sich in den Ställen weniger Insekten, durch welche die Schwalben angezogen werden." Die Belüftung sei laut Lodes allerdings nötig: "Bei den diesjährigen Temperaturen im Juli sind die Tiere bestialischen Verhältnissen ausgesetzt. Wenn der komplette Stall verschlossen und nicht belüftet ist, kommt es zu Tier-unwürdigen Zuständen."

Auch der ländliche Strukturwandel trägt zum Schwalbenschwund bei: Laut Weber gibt es gibt immer weniger Mich- und Viehbetriebe in der Region. Dadurch finden die Sommerboten immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten und auch das Nahrungsangebot wird knapp. Aufgrund von Pestiziden auf den Feldern und dem Rückgang der Weidewirtschaft gibt es auch weniger fliegende Insekten. Ohne sie fehlt eine Nahrungsgrundlage für Schwalben. Da Feldwege, Einfahrten und Dorfplätze immer öfter versiegelt werden, finden die Vögel seltener Pfützen und auch weniger Lehm für ihren Nestbau.

Einflugmöglichkeiten offenhalten

Dennoch nennt Sylvia Weber Möglichkeiten, wie man Schwalben auch künftig anlocken kann. "Ökologische Landwirtschaft ohne Pestizide vereinfacht es den Schwalben, Nahrung zu finden. Heimische Wildpflanzen locken Insekten an und bieten Futter für die Schwalben und ihre Nachkommen", sagt sie. Für die Landwirten hat sie folgende Tipps: "Sie sollten Einflugmöglichkeiten an Ställen und Scheunen offenhalten, da die Tiere im Inneren von Gebäuden ihre Nester bauen und die Brut großziehen können. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Lehmpfützen anzulegen, um den Tieren den Nestbau zu erleichtern."

MARKUS MAISEL