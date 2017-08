Gelber Lkw rammte Wohnwagengespann auf A9

Trotz eines Schadens von rund 10.000 Euro fuhr der "Kapitän der Landstraße" einfach weiter - vor 1 Stunde

SCHERMSHÖHE - Bei einem Überholvorgang stieß am Freitag auf der A9 nahe Schermshöhe ein gelber Lastwagen mit einem Wohnwagengespann zusammen. Obwohl dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstand, setzte der Brummi seine Fahrt fort. Die Polizei fahndet nach dem Unfallflüchtigen.

Am Freitagmorgen befuhr ein 57-jähriger Erfurter kurz nach 6 Uhr mit seinem Wohnwagengespann die A9 in Richtung München. Kurz vor der Autobahnzufahrt Hormersdorf wollte er eine Lkw-Kolonne überholen. Als sich der Erfurter schon in Höhe eines gelben Lastwagens befand, zog dessen Fahrer unvermittelt ebenfalls auf die mittlere Fahrspur.

Der Lenker des Wohnwagengespanns wich instinktiv nach links aus, um einen Unfall zu verhindern, jedoch kam es auf der linken Spur trotzdem zum Zusammenstoß mit dem 45-jährigen BMW-Fahrer. Der "Kapitän der Landstraße" setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von gesch#tzten 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem gelben Lastwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.

