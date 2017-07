Geld zur Anschaffung eines neuen Gewehres

Waldmeister-Schützen aus Krottensee feierten ihr 60-jähriges Bestehen — Scheiben und Bares als Geschenke - vor 7 Stunden

KROTTENSEE - Die Waldmeister-Schützen haben ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. 1957 hat sich eine Gruppe von jungen Männern zusammengetan, um etwas mehr Leben ins Dorf zu bringen. Sie gründeten einen Schützenverein.

Das Gruppenbild des Schützenvereins „Waldmeister“ Krottensee zeigt Abordnungen und Preisträger. Mit im Bild Bürgermeister Josef Springer (rechts). © Foto: Schützenverein „Waldmeister“



Am Festabend, im Schützenheim "Zum Löwen", konnten noch drei Mitglieder aus der Gründerzeit begrüßt werden: Ehrenschützenmeister Andreas Sommer, Hans Lauß und Hermann Rauh. Sie bekamen von Schützenmeister Thorsten Meiler jeweils einen Erinnerungsteller aus Holz als Anerkennung ihrer Dienste für den Verein.

Grüße überbracht

Geladen waren auch die Patenvereine aus Bernheck, aus Michelfeld, aus Königstein sowie der örtliche Verein der Feuerwehr Krottensee.

Die jeweiligen Vereinsvorstände überbrachten die Grüße der Vereine sowie Schützenscheiben beziehungsweise Geldgeschenke zur Anschaffung eines neuen Gewehres. Ehrenschützenmeister Andreas Sommer nutzte die Gelegenheit noch einmal, um die Zeit der Vereinsgründung Revue passieren zu lassen. Bürgermeister Josef Springer überbrachte die besten Wünsche der Gemeinde und übergab einen Scheck zur Förderung des Schießsportes.

Schießen auf gut Glück

Doch was wäre ein Schützenfest ohne Schuss? Also wurde auch an diesem Abend ein kleines Preisschießen unter allen Anwesenden ausgetragen. Um einen Sieger zu ermitteln war zwar nur ein Schuss nötig, dieser sollte aber möglichst nahe an einem Referenzschuss liegen, den Ehrenschützenmeister Andreas Sommer zuvor geschossen hat und der den Teilnehmern unbekannt war. Es war also Glück gefragt. Den ersten Preis, eine vom Ehrenschützenmeister Andreas Sommer gestiftete Jubiläumsscheibe, gewann Elena Grellner mit einem Abstand von 16 Teilern, gefolgt von Daniel Wittmann und Christian Kopp.

