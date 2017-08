Geldbörse aus Fahrzeug geklaut

Fahrzeug aufgebrochen - Kripo ermittelt - vor 23 Minuten

BAYREUTH - Ein bislang Unbekannter brach in der Nacht zum Montag in der Königsallee ein abgestelltes Fahrzeug auf und entwendete daraus eine Geldbörse samt Inhalt. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise.

Der braune Skoda stand verschlossen am Fahrbahnrand in der Königsallee unmittelbar nach der Straße „Dürschnitz“. Der Autoaufbrecher drang gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendete einen Koffer sowie eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren. Bei der Aufnahme fand eine Streifenbesatzung im näheren Umfeld den Koffer.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefon (0921)506-0 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

