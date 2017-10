Geldkassetten und Sparschwein aus Kinderhort gestohlen

Unbekannte waren in der Nacht auf Dienstag in das Gebäude eingestiegen - vor 53 Minuten

BAYREUTH - Mehrere Geldkassetten und ein Sparschwein entwendeten Einbrecher in einem Bayreuther Kindergarten. In der Nacht zum vergangenen Dienstag brachen sie in den Kinderhort ein und beschädigten dabei außerdem das Gebäude.

Ausgerechnet in einem Kindergarten hofften Einbrecher auf den ganz großen Fischzug. In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten die Einbrecher ein Fenster des Kindergartens ins der Fantasiestraße in Bayreuth auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Täter erbeuteten mehrere Geldkassetten und darüber hinaus ein Sparschwein, in denen sich insgesamt ein dreistelliger Betrag befand.

Am Gebäude selbst entstand wegen des Einbruchs ein Sachschaden von zirka 500 Euro. Da die Täter unerkannt entkamen, ermittelt nun die Kripo Bayreuth.

Sie bittet um Zeugenhinweise: Passanten, die in der Nacht zum Dienstag, speziell zwischen 17:30 Uhr und 10:30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/5060 zu melden.

