Es war eine Premiere in Pegnitz, etwas Neues, sehr Fesches, kündigte Moderator Bernd Rasser an. Und es war etwas sehr Gelungenes: der Ball der Städte Pegnitz und Auerbach am Samstagabend, zu dem rund 420 Besucher in die Christian-Sammet-Halle gekommen waren. © Klaus Trenz