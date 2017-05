Gelungener Einstieg für Neuhauser Judkoka

NEUHAUS - Der Klassenverbleib ist das Ziel für die Judoka des SV Neuhaus in der zweiten Bundesliga. Gleich ihren ersten Wettkampf haben die Aufsteigerinnen für sich entschieden, beim zweiten mussten sie sich allerdings deutlich geschlagen geben.

Auch Tatjana Schauer (in blauer Hose) schickte ihre Kontrahentin frühzeitig auf die Matte und steuerte einen Punkt zum Sieg ihrer Neuhauser Judoka gegen Eltmann bei. Foto: privat



Der erste Wettkampftag der Saison fand in Eltmann statt. Neben der gastgebenden SG und den Neuhausern war KimChi Wiesbaden dabei. Den fränkischen Gästen war die Aufregung anzumerken, doch als es gegen Eltmann auf die Matte ging, waren sie bereit. Trotz der Tatsache, dass zwei Kämpferinnen fehlten, weil sie in Berlin am European Cup U18 teilnahmen, konnte Trainer Achim Schauer eine konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen. Auf Neuhauser Seite traten auf die Matte: Leocardia Zheng, Tatjana Schauer, Nicola Deyerling, Maren Heimstädt, Ina Bauernfeind, Carina Bojer und Verena Pfeffer.

Zheng beherrschte von Anfang an ihre Gegnerin und beendete den Kampf vorzeitig durch Haltegriff. Ihr folgte Schauer, die ihre Konkurrentin nach der Hälfte der Kampfzeit mit einem wunderschönen Ura-Nage mit Ippon auf die Matte schickte. Danach hatte die jüngste Neuhauserin, Nicola Deyerling, ihren ersten Einsatz. Die erst 15-Jährige stand einer routinierten Kämpferin gegenüber. Sie zeigte eine starke persönliche Leistung, musste den Punkt aber abgeben. Heimstädt begann ihren Kampf engagiert und hielt lange Zeit dagegen. Letztendlich landete sie im Haltegriff und konnte sich nicht mehr befreien.

Damit stand es 2:2. Bauernfeind steuerte durch einen Konterwurf den nächsten Punkt bei, dann war Bojer an der Reihe. Nach langer Verletzungspause konnte sie ihre Routine ausspielen und ihre Kontrahentin durch Haltgriff besiegen.

Heimurlaub genutzt

Verena Pfeffer bestritt den letzten Kampf in der Begegnung mit Eltmann. Die Neuhauserin lebt und arbeitet derzeit in London und nutzte ihren Heimaturlaub, um ihre Mannschaft tatkräftig zu unterstützen. Nach einigen guten Ansätzen musste sie sich aber geschlagen geben. Ihre erste Bundesliga-Begegnung in der Geschichte des SV Neuhaus beendeten die Judoka also mit einem 4:3-Sieg.

Am selben Tag wartete aber noch die stark aufgestellte Mannschaft KimChi Wiesbaden auf die Neuhauserinnen. Das Team hat einige ausländische Kämpferinnen im Kader, die über eine lange Bundesligaerfahrung verfügen. Leocardia Zheng, Alexandra Brand, Nicola Deyerling, Maren Heimstädt, Ina Bauernfeind, Claudia Fink und Samara Haselberger gaben sich deutlich mit 1:6 geschlagen. Bauernfeind sorgte für den Ehrenpunkt.

Mit einem Mannschaftsessen endete das erste Kapitel des Abenteuers zweite Bundesliga. Nun werden die Neuhauserinnen fleißig trainieren, um an den Kampftagen am 20. Mai in Altenfurt, am 24. Juni in Auerbach und am 23. September in Sindelfingen Vollgas geben zu können.

