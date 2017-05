Gemeinderat Neuhaus vergibt Aufträge für Brandschutz

Mit diesem Schritt zur Neugestaltung des Fluchtweges soll die Rückkehr aus dem "Exil" vorbereitet werden - vor 15 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Vor ziemlich genau vier Jahren fand die letzte Sitzung des Marktgemeinderats im Rathaussaal statt. Grund: Innere und äußere Nottreppe des Fluchtweges aus dem Sitzungssaal entsprachen nicht den brandschutzrechtlichen Vorschriften. Auf seiner jüngsten Sitzung in seinem Exil – der Neuhauser Grundschule – leitete der Marktrat seine Rückkehr in das Rathaus mit der Vergabe der Gewerke für die Brandschutzsanierung dieses Fluchtweges ein.

Bürgermeister Springer zeigt die „Treppe des Anstoßes“: zu eng und zu steil. © Klaus Möller



Bürgermeister Springer zeigt die „Treppe des Anstoßes“: zu eng und zu steil. Foto: Klaus Möller



"Ein lästiges Thema geht dem Ende entgegen." Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Josef Springer den Tagesordnungspunkt zur Vergabe der Sanierungsmaßnahmen. Am Ende des jahrelangen Rechtsstreits mit dem für den Umbau verantwortlichen Architekten stand ein Vergleich, bei dem der Architekt zur Übernahme von 90 Prozent der Schadenssumme verpflichtet wurde, erklärte Springer. So könne die Gemeinde die Brandschutzsanierungsmaßnahmen hinsichtlich der Kosten relativ unbesorgt in Angriff nehmen.

Wie diese Maßnahmen aussehen und welche Firmen die notwendigen Arbeiten ausführen werden, erläuterte Architekt Norbert Thiel aus Hersbruck. Mit dem verbesserten Brandschutz, so Thiel, wären Strukturverbesserungsmaßnahmen für das Rathaus verbunden. Die ergäben sich einerseits durch den Neubau der Nottreppen, andererseits hätte man auch die Senkung des Energieverbrauchs und die bessere Nutzung der Räumlichkeiten geplant.

Der Schwerpunkt aller Planungen, erklärte Thiel weiter, liege auf der Innentreppe. Durch Aufsägen der Betondecke in den Räumen hinter dem Sitzungssaal erhalte die neue Nottreppe aus Metall ausreichend Platz für die vorgeschriebene Neigung. Die Außentreppe werde entsprechend angepasst. Der Server der Gemeinde — bisher unter besagter Nottreppe — erhalte einen feuersicheren gekühlten Raum.

Eine weitere Maßnahme für einen verbesserten Brandschutz sei die Schließung der offenen Decke vor der großen Fensterfront. Damit sei das Stockwerk des Saals abgeschlossen. Im Zuge der Verlängerung der Decke könne man eine Sanierung der Fensterfront angehen, die im Bereich zur Verbindung mit der Fassade Fäulnisschäden aufweist. Auch der Einbau von Fensterflügeln sei zweckmäßig.

Bei der Vergabe der Arbeiten für verbesserten Brandschutz und die Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 53.500 Euro – ohne die Kosten für die Elektroinstallation — folgten die Gemeinderäte jeweils einstimmig den vom Architekten vorgeschlagenen günstigsten Angeboten. Neben den Gewerken für Trockenbau, Naturstein-Treppenbelag, Schreiner-, Zimmerei- und Malerarbeiten entfallen auf die Baumeisterarbeiten mit rund 12.000 Euro brutto sowie für den Metallbau der Innentreppe mit knapp 16.000 Euro die meisten Kosten.

Ins Stocken geriet die Vergabe aufgrund eines fehlenden Angebots zur Sanierung der großen Fensterfront. Wegen fehlender spezieller Ersatzteile kann das Fenster nicht repariert und geändert werden. Sofort kam eine völlig neue Fensterfront verbunden mit einer besseren Fassadenanbindung ins Spiel. Einstimmig erteilten die Räte Norbert Thiel den Auftrag, in dieser Sache ein neues Angebot einzuholen.

Maroder Rathaus-Sockel

Peter Pflug (SPD) begrüßte die "vernünftigen" Maßnahmen. Er schlug aber vor, die Sanierung des recht maroden Sockels des Rathauses mit in die Arbeiten einzubeziehen. Thomas Steger (CSU) sprach sich ebenfalls für eine dauerhafte Lösung aus. Dazu gehöre eine Sockelverkleidung und ein ausreichender Abstand zum Straßenpflaster.

Architekt Thiel sagte auch hierfür das Einholen von Angeboten zu. Die müssten zwangsläufig auch die Kosten für den Neuanstrich der Rathausfassade aufweisen.

Ohne Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung für den Bereich Bärnhof 5 bis Hausnummer 34 im Zuge der Erdverkabelung aus. Für die acht neuen Lampen wurden fast 20.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Erdverkabelung sollte man — so Springers Anregung — überlegen, in Bärnhof zusätzlich Leerrohre zu verlegen. Nach Rücksprache mit dem Bayernwerk werde er sich um die damit verbundenen Kosten kümmern.

Drei Bauanträge

Gemeindliches Einvernehmen wurde ebenfalls bei allen vorliegenden Bauanträgen hergestellt: Für den Ersatzbau eines Wohnhauses in Höfen, für die Verlängerung der Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Mosenberg und für ein Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Neuhaus im neuen Baugebiet "Neue Zeile III".

Mit den Arbeiten für den Hochbehälter oberhalb von Krottensee sei begonnen worden, berichtete Springer dann. Zudem beginne noch heuer — wahrscheinlich nach dem Kunsthandwerkermarkt im September — die Grundsanierung der Burg Veldenstein.

Norbert Linnert (SPD) schlug vor, sich beim Landratsamt im Rahmen des 950-jährigen Ortsjubiläums als Ziel des Landkreislaufs 2019 zu bewerben. Voraussetzung für die Vergabe seien eine Festivität am Ort und ein Festzelt. Im Festzelt, so Springer, sehe er eine große Hürde. Und vor einer konkreten Bewerbung möchte er die geplante Besprechung über eine mögliche Gestaltung des Jubiläums mit allen Vereinsvorständen abhalten.

KLAUS MÖLLER