Gemeinsam für Plech anpacken

Landrat Hermann Hübner übergibt Förderbescheid für den Entdeckerpark - vor 1 Stunde

PLECH - Ein Projekt von Bürgern für Bürger planen Marktgemeinde und Heimatverein. Der "Aktiv- und Entdeckerpfad", der in den nächsten Monaten rund um den Gottvaterberg realisiert wird, bietet Attraktionen für alle Altersgruppen. Die Förderzusage brachte Landrat Hermann Hübner mit den zuständigen Leader-Koordinatoren persönlich vorbei.

Gemeinde und Heimatverein freuen sich über die Förderzusage für den Aktiv- und Entdeckerpfad, der am Gottvaterberg angelegt wird. Von links: Landrat Hermann Hübner, Michael Hofmann (ALF Münchberg), Bürgermeister Karlheinz Escher, Anja Heisinger (Heimatverein), Birgit Weber (Leader-LAG Bayreuther Land) und Initiatorin Renate Pickelmann. © Brigitte Grüner



"Endlich haben wir auch ein Leader-Projekt im südlichen Landkreis", freute sich der Landkreischef. "Leader" ist ein EU-Förderprogramm für ländliche Räume unter dem Motto "Bürger gestalten ihre Heimat." In Plech wird das Vorhaben zielstrebig von Zweiter Bürgermeisterin Renate Pickelmann und Anja Heisinger, der Vorsitzenden des Heimatvereins, vorangetrieben. Beide haben schon viele Gestaltungsvorschläge und Ideen, die sie den Politikern und Behördenvertretern bei einer kleinen Wanderung auf den Gottvaterberg vorstellten.

Eine Impulswippe, die Große und Kleine zusammen nützen können, ist geplant. Eine Netzschaukel in Art einer Hängematte lädt zum Chillen ein. Ein Reck mit Sprossenwand soll zu etwas Bewegung motivieren. 25 bis 30 Nistkästen für Vögel und weitere Kästen für Fledermäuse werden gebaut, wobei sich auch die Jugend der evangelischen Kirchengemeinde und des Heimatvereins einbringen wird. Eine Blumenwiese und aufgeschichtetes Totholz oder Steine bieten willkommene Lebensräume für kleine Tiere und Reptilien. Ganz oben auf dem Berg, auf der "Plattn", wird eine Grillhütte für variable Nutzung gebaut. Mit einem Zielfernrohr kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen. Für Kinder ist ein kombiniertes Kletter- und Rutschelement vorgesehen. Entlang des Weges gibt es auch Ruhebänke und Schautafeln zur Tier- und Pflanzenwelt.

Eingebunden in die Arbeiten am Aktiv- und Entdeckerpfad werden nicht nur die Plecher, sondern auch die Teilnehmer eines Internationalen Workcamps, die im August eine Woche im Ort sein werden. Drei Aufträge konnten an örtliche Handwerker vergeben werden, freute sich Renate Pickelmann. Um die Pflege des Weges, der barrierefrei geplant und voraussichtlich im Frühjahr 2018 fertig sein wird, kümmern sich Gemeinde und Heimatverein. "Wir kooperieren in vielen Bereichen sehr gut", wandte sich Bürgermeister Karlheinz Escher an die Vorsitzende Anja Heisinger.

Den offiziellen Förderbescheid übergaben die Leader-Koordinatoren Michael Hofmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Münchberg und Birgit Weber von der Leader-LAG Bayreuther Land. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 60 000 Euro. Über Leader kommen 36000 Euro Zuschuss.

BRIGITTE GRÜNER