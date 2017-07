Gemeinwohl kommt bei ihnen vor Eigenwohl

Bayerischer Bauern-Verband Bayreuth zeichnete 70 ausgeschiedene Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner aus - 14.07.2017 18:26 Uhr

BAYREUTH - Zusammen bringen sie es auf unglaubliche 1220 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Diensten des Bayerischen Bauernverbandes: 35 Ortsbäuerinnen, weitere 35 Ortsobmänner sowie sechs Kreisvorstandsmitglieder. Sie alle waren turnusgemäß bei den zurückliegenden Verbandswahlen ausgeschieden. Grund genug für den BBV, mit einem festlichen Abend "Danke" zu sagen.

Zusammen waren sie über 1200 Jahre ehrenamtlich für den Bauernverband aktiv: die ausgeschiedenen Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner, die der Verband feierlich verabschiedet hat. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



Geschenke und Urkunden gab es für alle, wer mindestens drei Wahlperioden tätig war, bekam die "Silberne Ähre", und die ausgeschiedenen Kreisvorstandsmitglieder wurden mit der BBV-Ehrennadel ausgezeichnet.

Vom "Fundament des Bauernverbandes" sprach Kreisobmann Karl Lappe. Alle Ausgezeichneten hätten mehr getan als ihre Pflicht. Sie hätten viele Dinge angegangen, vieles umgesetzt, Ideen eingebracht, oft auch geschlichtet und sich dabei selbst nicht selten Feinde gemacht. "Gemeinwohl stand bei euch stets vor Eigenwohl", sagte Lappe.

Bei dem Abend in der Bayreuther Tierzuchtkantine ragte die Ehrung von Else Schmidt aus Glashütten ganz besonders heraus: Wenn sie auch aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich teilnehmen konnte, so wurde sie nicht nur für schier unfassbare 70 Jahre Tätigkeit als Ortsbäuerin geehrt, sondern auch zur Ehrenortsbäuerin ernannt. Eine weitere herausragende Ehrung erfuhr Ehrenkreisbäuerin Margarethe Bauernfeind aus Wolfsbach, heute Stadt Bayreuth, die zu den Gründerinnen des Bayreuther Landfrauenchores gehört: Margarethe Bauernfeind amtierte 25 Jahre lang als Kreisbäuerin — von 1967 bis 1992 — und engagiert sich bis heute für den Landfrauenchor.

Hochkarätige Ehrungen

Weitere hochkarätige Ehrungen erfuhren Katrin Lang aus Oberschwarzach bei Creußen, die von 2007 bis 2017 als Kreisbäuerin an der Spitze der Landfrauen im Landkreis Bayreuth stand und die bei den zurückliegenden Wahlen auf eigenen Wunsch nicht mehr antreten wollte, sowie Hans Engelbrecht aus Weidenberg, der von 2002 bis 2017 als stellvertretender Kreisobmann tätig war und der aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nicht mehr antreten durfte.

Ausgeschiedene Ortsbäuerinnen:

70 Jahre: Else Schmidt (Glashütten), 45 Jahre Irmgard Hegel (Hörlasreuth), 40 Jahre: Resi Schick (Hannberg), Annemarie Gubitz (Lessau), Margarete Schnörer (Nankendorf), 35 Jahre: Annas Hempfling (Wiesentfels), 30 Jahre: Anneliese Lothes (Bronn), Gerlinde Sebald (Stierberg), 25 Jahre: Margit Küffner (Großweiglareuth), Babette Schwenk (Schwürz), Klara Schmidt (Weidmannsgesees), 20 Jahre: Erika Popp (Dressendorf), Lisbeth Küfner (Mengersreuth), Lydia Leykauf (Seulbitz), Gunda Kürzdörfer (Weidensees), 15 Jahre: Barbara Looshorn (Elbersberg), Christa Scherm (Fichtelberg), Anna Berger (Reizendorf), Erika Dörfler (Weidenberg), Petra Raps (Würnsreuth), 10 Jahre: Silvia Reuschel (Forkendorf), Rosi Thiem (Haßlach), Tanja Kreutzer (Speichersdorf), Maria Sebald (Tüchersfeld), 5 Jahre: Kerstin Ströbel (Altencreußen), Birgit Hofmann (Aufseß-Heckenhof), Hannelore Baumgärtner (Euben), Rafaela Linz (Freienfels), Elfriede Goldfuß (Gesees), Beate Krasse (Krögelstein), Doris Küffner (Neuhof), Angela Gebhardt (Preunersfeld), Annemarie Behr (Sachsendorf), Inge Bauer (Spies) und Agnes Stenglein (Tiefenlesau).

Ausgeschiedene Ortsobmänner:

45 Jahre: Christian Hegel (Hörlasreuth), Siegfried Opitz (Kirmsees), Martin Bayerl (Reislas), 40 Jahre: Georg Schmitt (Haßlach), Konrad Brendel (Langenloh), Thomas Bächmann (Neuhaus), Heinrich Seiferth (Wülfersreuth), 35 Jahre: Fritz Popp (Birk), Hans Thürmer (Weidmannsgesees), 25 Jahre: Günther Freiberger (Aichig), Christian Baumann (Frankenberg), Georg Haberberger (Tüchersfeld), Reinhard Preißinger (Wallenbrunn-Seybothenreuth), Richard Hartmann (Wirbenz), 20 Jahre: Hermann Hofmann (Aufseß-Heckenhof), Georg Rettner (Frankenhaag), Helmut Pezold (Funkendorf), Klaus Gehauf Gesees), Erich Ollet (Körzendorf), Gerhard Wich (Krögelstein), Peter Steinlein (Laineck), Georg Fuchs (Oberailsfeld), Dieter Schwenz (Schwürz), 15 Jahre: Thomas Kühn (Mistelbach), 10 Jahre: Peter Rehe (Freienfels), Gerd Hofmann (Kirchahorn), Alexander Meyer (Losau), Thomas Brütting (Pottenstein), Stefan Nickl (Roslas), 5 Jahre: Hans Brütting (Büchenbach), Walter Kellner (Fichtelberg), Manuel Auernheimer (Ottenhof), Hans Heller (Plösen-Gollenbach), Stephan Knopf (Unterschwarzach) und Holger Popp (Zettlitz).

Aus der Kreisvorstandschaft sind ausgeschieden:

Kreisbäuerin Katrin Lang, Marie-Luise Meyer, Renate Böhm, Brigitte Burkhardt, Hans Engelbrecht und Stephan Knopf.

STEPHAN HERBERT FUCHS