Georg Dormann ist neuer Sieghardtor-Schützenkönig

Erst seit halben Jahr Mitglied im Verein und besser als der Beste: Beim Nachwuchs hat Johannes Schrüfer die Nase vorn - vor 1 Stunde

KÖTTWEINSDORF - Bürgermeister Edmund Pirkelmann und Jagdpächter Heinz-Jürgen Heinlein hatten eine ehrenvolle Aufgabe bei der Weihnachtsfeier der Sieghardtor-Schützen. Denn sie proklamierten den neuen Schützenkönig Georg Dormann. Mit einen 242,8-Teiler war Dormann der beste Schuss unter den 42 Teilnehmern des diesjährigen Königschießens gelungen.

Die neuen Schützenkönige, Vereinsmeister und Pokalgewinner von Köttweinsdorf auf einen Blick. © Foto: Thomas Weichert



Der neue Jugendkönig Johannes Schrüfer ist der jüngste in der Vereinsgeschichte und gerade mal ein halbes Jahr bei den Sieghardtor Schützen Mitglied. Mit einem 234,3- Teiler ist der neue Jugendschützenkönig sogar noch einen kleinen Tick besser als der König der Schützenklasse.

Vizekönig der Schützenklasse wurde Michael Stadter mit einem 248-Teiler vor Maria Seubert mit einem 264,3-Teiler. Vizejugendkönig ist Jonathan Dormann mit einen 256,8-Teiler, gefolgt von Hannes Thiem (545,9). Ehrenkönig wurde Lothar Poser mit einen 130,8-Teiler vor Michael Stadter (154,3) und Thomas Seubert (221,2). Mit 390 von 400 möglichen Ringen wurde Thomas Seubert allerdings Vereinsmeister vor Michael Stadter (377) und Matthias Thiem (368). Vereinsmeisterin der Damen ist Daniela Gick mit 373 Ringen vor Anna Deinhardt (372).

Pokal für Konrad Wickles

Jonathan Dormann ist neuer Jugendvereinsmeister mit 357 Ringen vor Julian Redel (323) und Hannes Thiem (311). In der Disziplin "Aufgelegt" wurde Schützenmeister Franz Seubert mit 357 Ringen Vereinsmeister und den Pokal der Schützen gewann Konrad Wickles mit einen guten 59-Teiler. Der Damen-Pokal ging an Daniela Gick mit einem 77,9-Teiler, der Jugend-Pokal an Jonathan Dormann (51,1), der "Aufleger-Pokal an Franz Seubert (34,2), der Andreas-Heinlein-Gedächtnis-Pokal an Winfried Haas (108,5) und die Josef-Berner-Gedächtnisscheibe an Franz Seubert (86,9). Die "Weihnachts-Sachpreisscheibe" gewann David Dormann mit einem 37,6-Teiler, die "Weihnachts-Sachpreisscheibe aufgelegt" geht an Maria Körber mit einem 36,1- Teiler und den "08-15-Wanderpokal" gewann Verena Seubert mit einem 1955-Teiler.

THOMAS WEICHERT