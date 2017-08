Georg Roßbacher war in vielen Ehrenämtern engagiert

NEUHAUS/PEGNITZ - Im 87. Lebensjahr verstarb der Geschäftsmann Georg Roßbacher. Er war in vielen Ehrenämtern tätig. Die Beerdigung ist heute, Freitag, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Peter&Paul.

In Politik, Kirchenverwaltung und bei der Raiffeisenbank Auerbach war der gebürtige Neuhauser jeweils über viele Jahre engagiert. Dazu leitete er den elterlichen Betrieb und erweiterte die Gärtnerei an der Hersbrucker Straße. Er war stets aufgeschlossen für neue Techniken und gründete auch die Firma Landschafts- und Gartenbau. Nach der Volksschule hatte Roßbacher die damalige Oberschule in Hersbruck besucht und danach eine Gärtnerlehre abgeschlossen. Den Fachbetrieb gibt es seit 1925 in der inzwischen vierten Generation. In Regensburg legte Roßbacher seine Meisterprüfung ab.

Eine Stütze im Geschäft war stets Gattin Helga, die er 1956 geheiratet hatte. Zur Familie gehören zwei Töchter und zwei Söhne. Um den Neuhauser, der die Folgen eines Unfalls viele Jahre geduldig ertrug, trauern auch neun Enkel und elf Urenkel.

In der Kommunalpolitik war der Verstorbene 29 Jahre für die CSU im Gemeinderat aktiv. Vom damaligen Innenminister Dr. Günther Beckstein wurde sein kommunalpolitisches Wirken 1998 mit einer Dankurkunde gewürdigt. Auch in der Kirchenverwaltung engagierte er sich über Jahrzehnte. Ebenso war Roßbacher über 40 Jahre Zweiter Vorsitzender des Theresienvereins. Ein weiteres Amt hatte der Neuhauser als Mitglied des Aufsichtsrats der Raiffeisenbank Auerbach. 31 Jahre war er im Gremium tätig, davon drei Jahre als erster und zwei Jahre als zweiter Vorsitzender.

