Gerettet vor Kampfhunden: Tiere bekommen neues Zuhause

Lara und Cora sollten in Serbien Opfer für Kampfhunde werden — In Pegnitz haben sie eine Heimat gefunden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Pegnitzer Gnadenhof hat zwei neue Bewohnerinnen: Zwei Hündinnen, die in Serbien eigentlich ein schlimmes Schicksal erwartete. Sie sollten als Opfer für Kampfhunde dienen.

Normalerweise haben Cora (links) und Lara Angst vor fremden Männern. Werner Volkart ist einer der ehrenamtlichen Helfer am Gnadenhof, zu denen sie mittlerweile ein wenig Vertrauen aufgebaut haben. © Ralf Münch



„Die Tiere sind noch nicht so weit, dass sie mit dem für sie vorgesehenen Rudel zusammengeführt werden können“, erklärte Gnadenhof-Chefin Monika Pracht vor zwei Wochen, die insgesamt 19 Hunde betreut. Die eine der beiden Hündinnen, die im Dezember nach Pegnitz gekommen sind, Lara, ist noch zu scheu und hat große Angst – vor allem vor Männern. Beide wurden in Serbien schwer misshandelt. Das merken Pracht und die anderen Betreuer. „Wir wollen versuchen, den schlechten Eindruck, den die Hunde von Menschen haben, zu ändern. Das Vertrauen muss erst aufgebaut werden.“ So langsam wird die zweite Hündin Cora ihr gegenüber zutraulicher und wirkt aufgeweckter.

Harte Zeiten hinter sich

Die beiden haben eine schwere Zeit hinter sich: Irgendwann hatten sie in Serbien wohl mal Familien, doch dann landeten sie auf der Straße: Lara, die in ihrer alten Heimat Cupka genannt wurde, wurde von ihren Besitzern geschlagen und auf die Straße gesetzt, als sie trächtig war. Eine Tierfreundin hat sie dann an einem Futterplatz gefüttert, damit sie nicht mehr in ihr altes Zuhause zurückkehrte. Denn ihr Besitzer hatte angekündigt, sie zu erschießen, wenn sie zurückkehre. Auf der Straße freundete sie sich mit Vuka an. Deren neuer Name ist Cora. Schließlich wurden sie eingefangen und in ein städtisches Hundelager gebracht.

Dort waren sie mit rund 300 anderen Tieren eingepfercht und warteten darauf, Opfer für Kampfhunde zu werden. So sollten letztere üben, wie sie ihre Gegner im Kampf schnell töten können. Über Mailverteiler verschiedener Tierschutzorganisationen ist Monika Pracht auf die etwa siebenjährige Lara — in ihrem Stammbaum sind vermutlich Schnauzer und Terrier enthalten — und ihre Freundin Cora aufmerksam geworden. Und weil im Gnadenhof Platz frei geworden war, entschloss sie sich, die Hündinnen aufzunehmen. „Alle Tiere, die hier aufgenommen werden, erhalten das feste Versprechen, nicht mehr fort zu müssen. Sie dürfen ihr neues Leben beginnen und auch einmal beenden — mit uns an ihrer Seite“, so Pracht.

„Mittlerweile geht es den Hündinnen jeden Tag ein bisschen besser“, sagt die Chefin des Gnadenhofs, die pro Tag durchschnittlich acht Anfragen erhält, ob sie Tiere aufnehmen kann. Die Tiere genießen es, einen warmen Platz zum schlafen zu haben, regelmäßig Futter und sauberes Wasser zu erhalten und zeigen sich dankbar, wenn sie ein Leckerli erhalten. „Es ist das erste mal, dass sie nicht darum kämpfen müssen.“

Cora, die ungefähr acht Jahre alt ist und deren Vorfahren vermutlich Bassets, Dackel oder Spitze gewesen sind, ist mit der Zeit im Gnadenhof recht munter geworden. Sie spielt sogar schon mit den Wildschweinen, Pferden und Schafen, die ebenfalls im Gnadenhof leben. Trotzdem sind die Hündinnen „hochgradig unsicher“ und es kann viele Monate, manchmal Jahre dauern, bis ein echtes Vertrauen zu Menschen entsteht. Den 17 anderen Hunden, die Pracht und ihr Team betreuen, merke man ihre Vorgeschichten kaum mehr an.

Andere Tiere, die Pracht betreut, sind die beiden ehemaligen Kutschpferde Molly und Zilly aus dem Fränkischen Wunderland in Plech. Seit knapp zwei Jahren leben sie im Gnadenhof. „In die beiden haben wir sehr viel Geld investiert. Die Tierarztkosten sind so hoch“, sagt die Tierfreundin. Die beiden haben sämtliche Pferde-Krankheiten hinter sich, die es gibt: zum Beispiel Blutmangel, der bakterielle Infekt Mauke, kaputte Zähne und eine der beiden Stuten stand kurz vor einem Hufbeinbruch. Momentan fühlen sie sich gut, sie haben sich gut erholt; auch vom Übergewicht. Denn Spaziergänger haben es gut gemeint, und haben den Tieren trockenes Brot gegeben, als diese sich im ehemaligen Freizeitpark selbst überlassen waren. Patenschaften hat im Nachhinein aber niemand für die Pferde übernommen, obwohl das einige Plecher angekündigt hatten. „Da lobe ich mir, dass wir fleißige Unterstützer haben, die ohne große Worte Kosten für Operationen oder Medikamente übernehmen“, sagt Monika Pracht dankbar.

KERSTIN GOETZKE