Gericht Bayreuth erlässt Haftbefehl gegen Drogenhändler

Marihuana und weitere Beweismittel festgestellt: Ermittlungen dauern an - vor 1 Stunde

BAYREUTH/KULMBACH - Mit Marihuana soll ein 24-Jähriger seit einiger Zeit in Bayreuth und Kulmbach gehandelt haben. Der Mann, gegen den nun Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Durch Erkenntnisse der Polizei Nordrhein-Westfalen geriet der Kulmbacher vor einiger Zeit ins Visier der Bayreuther Kriminalbeamten. Nachdem sich die Hinweise auf einen regen Drogenhandel des 24-Jährigen verdichtet hatten, erließ das Bayreuther Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl.

Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth nahmen den Tatverdächtigen daraufhin am Donnerstag fest und durchsuchten seine Wohnung in Kulmbach. Dabei stellten sie Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich sowie weitere Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt. Polizeibeamte lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dauern an.

