Geringe Nachfrage nach Elektro-Autos im Raum Pegnitz

Händler im Raum Pegnitz bieten eine Auswahl von Hybrid- und E-Autos — "Von klein bis groß alles dabei" - vor 22 Minuten

PEGNITZ - Die NN-Serie zum Thema Mobilität geht in die nächste Runde: Die NN haben bei örtlichen Autohändlern nachgefragt, wie hoch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist, welche Modelle zur Auswahl stehen und wie lange man eigentlich auf sein neues E-Auto warten muss.

Ein begrenztes Angebot an E-Autos vor Ort ist vorhanden, aber die Nachfrage seitens der Kunden ist nicht sehr groß. Im Bild ein Renault beim Autohaus Hörl in Pegnitz. © Klaus Trenz



Armin Hörl ist Renault- und Toyota-Händler. Bei ihm gibt es verschiedene Elektro- und Hybrid-Autos. Ein Elektro-Auto wird nur von einem Elektromotor angetrieben, während ein Hybrid-Wagen – neben dem elektrischen Motor – zusätzlich noch einen Betriebskraftstofftank besitzt. Jedoch sei die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen sehr gering. Vor allem die fehlenden Lademöglichkeiten ließen viele Kunden zögern. Auch die Kosten schreckten ab. Die Elektroautos "sind schon günstiger, aber es ist immer noch eine Preiskonstellation, die man wirklich wollen muss", sagt Hörl. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach E–Autos noch steigen wird, zumindest in großen Städten.

Auf dem Land sieht er aber Probleme. "Toyota bietet ein Hybrid-Auto an", berichtet der Geschäftsführer des Autohauses. Dieses gibt es in allen Größen — vom Kleinwagen bis zum SUV. Die Lieferzeit betrage zwei bis drei Monate, je nach Ausstattung. Diese Hybrid-Wagen laden sich während gewissen Fahrsituationen selbst, "ähnlich wie bei einer Lichtmaschine". Wie bei allen Autos entwickle sich überschüssige Energie, diese könne bei einem Hybrid wieder genutzt werden. "Was viele nicht wissen, man versteuert nur den Benzinmotor, nicht den Elektromotor. Zudem ist, bis auf den Motor, bei Benzinern und Elektroautos alles gleich", so Hörl. Auch müsse man sich wegen der Batterie keine Gedanken machen, wenn man immer zu den Serviceterminen ginge. Es gibt lebenslange Garantie. "In der heutigen Situation würde ich auf jeden Fall einen Hybrid kaufen", sagt Hörl.

Im Opel-Autohaus R&B gibt es derzeit keine Elektroautos im Angebot. "Die Nachfrage ist sehr gering", berichtet Geschäftsführer Reinhard Redel. Die ersten Opel-Elektrowagen würden erst Ende 2019 und 2020 verkauft. Auch vorbestellen könne man sie noch nicht. Es gebe aber eine Warteliste, auf der man sich eintragen könne für nächstes Jahr.

BMW produziert dagegen bereits verschiedene Hybrid-Fahrzeuge "Von klein bis groß ist bei uns alles dabei", sagt Stefanie Holme, Geschäftsführerin des Autohaus Holme in Pegnitz. Ein rein elektrisches Auto gebe es bereits als Kleinwagen. Der Elektro-SUV soll 2021 kommen. Neben Hybrid und reinen E-Autos gibt es noch den seriellen Hybrid, also einen "Range Extender, er ist etwas mehr als ein normaler Hybrid weil er, im Gegensatz zu den anderen Hybrid-Autos, einen kleineren Benzingenerator hat", so Holme.

Die Nachfrage nach elektrischen Wagen sei auch bei ihr gering. Im vergangenen Jahr seien knapp fünf Prozent der verkauften Autos Hybrid-Fahrzeuge gewesen. Jedoch nur Gebrauchtwagen, denn die gesamte E-Palette werde nur über Stützpunkte vertrieben. Der nächste sei in Nürnberg. "Die Gebrauchten haben wir nach ganz Europa verkauft, die wenigsten hier in der Region", berichtet Holme. Besonders nach einem bestimmten Elektro-Modell wurde bei dem BMW-Händler immer wieder gefragt. "Den Verkauf der gebrauchten E-Autos haben wir für uns aber etwas einschlafen lassen", sagt Holme. Dennoch müsse man auf einen Neuwagen nicht lange warten, nach drei bis fünf Monaten könne die erste Spritztour unternommen werden.

Vom VW-Autohaus Nützel aus Pegnitz gab es trotz mehrfacher Versuche keine Angaben. Der Ford-Händler Eckert in Auerbach vertreibt keine reinen Elektroautos. Dafür einen Hybrid-Mittelklassewagen. Die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen sei "gar nicht vorhanden", sagt Geschäftsführer Thorsten Eckert. Wenn jedoch ein Hybridwagen gewollt werde, könne dieser innerhalb von zwei Monaten geliefert werden. Eckert selbst ist kein Freund von E-Autos. "Es ist noch nicht gewährleistet, dass es von der Produktion bis zur Entsorgung grün ist. Auch ist der Strom noch nicht grün", sagt Eckert. Zudem müsse man den E-Autos kritisch gegenüber stehen, da "immer noch Kinder für die Batterien schürfen müssen".

Auch beim Autohaus Schenk in Krottensee fragten Kunden immer wieder nach E-Autos, wenn auch nur manchmal. Grund dafür könne die niedrige Reichweite der Elektro-Autos sein, meint Inhaber Marco Schenk. "Oder man kauft sich alternativ einen Hybrid, der zusätzlich einen Verbrennungsmotor besitzt", sagt Schenk. Der Bamberger Vertriebsleiter von Auto Scholz, der auch für Pegnitz zuständig ist, konnte auf Nachfrage keine Zahlen für die Region liefern.

ANNIKA ENDRES