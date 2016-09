Vom Gerüst an der Baustelle am Kulmbacher Klinikum stürzten bei einem Unfall am Montagabend zwei Arbeiter sechs Meter in die Tiefe. Schuld war offensichtlich ein Teil der Verschalung, das sich löste, und das Gerüst umriss. Die zwei Männer wechselten mit schweren Verletzungen unmittelbar in Krankenbetten. Foto: News5/Fricke ©