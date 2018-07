Mit dem Stück "In der Hölle wird gescheuert" starteten die Faust-Festspiele in ihre zweite Saison. Die Darsteller servierten komödiantisches Können vom Feinsten und ernteten ordentlich Gelächter und Beifall vom Publikum. Für die zweite Saison erhofft sich Intendant Daniel Leistner ordentlich "Mund-zu-Mund-Propaganda", damit er bis Ende September die 6000 Zuschauer knackt.

Bei einem Starkregen sind am Sonntag vier Sommerrodler in der nagelneuen "Hexenbesen"-Bahn in Pottenstein festgesessen, als diese vermutlich nach einem technischen Defekt plötzlich stehen geblieben ist. Nach Angaben der Betroffenen und der Feuerwehr hat es rund eine Stunde gedauert, bis die Personen von der Bergwacht aus den hängenden Gondeln befreit werden konnten. Zwei Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Drei Tage lang, von Freitag bis zum Sonntag, war die Pegnitzer Innenstadt eine bunte Festmeile unter freiem Himmel. Das Wetter hätte vor allem am Samstag nicht besser sein können. Musik pur gab es auf drei Bühnen am Marktplatz, am Schweinemarkt und auf dem Kirchplatz. Das Pegnitzer Marktplatzfest wurde auch in diesem Jahr wieder von den Nordbayerischen Nachrichten präsentiert. Der Sonntag fällt allerdings wegen des WM-Finales etwas kürzer aus.