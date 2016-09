Geschichten am Rand der Autobahn 9

Auf der Raststätte Fränkische Schweiz-Ost herrscht sommerliche Gemächlichkeit — Familien treffen sich zufällig - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Urlaub kann selbst auf einem asphaltierten Großparkplatz möglich. „Wenn wir ins Wohnmobil steigen, sind wir schon erholt“, sagen Ulrike und Henning Lichte aus dem Schwarzwald. Die beiden Rentner und ihre Enkelin Anna machen gerade Pause auf der Raststätte Fränkische Schweiz-Ost an der Autobahn 9 nahe Pegnitz.

Peter Dietz und seine Familie sind auf dem Weg von Korsika nach Kiel. Auf der Rastanlage haben sie eine befreundete Familie getroffen. © Ralf Münch



Peter Dietz und seine Familie sind auf dem Weg von Korsika nach Kiel. Auf der Rastanlage haben sie eine befreundete Familie getroffen. Foto: Ralf Münch



Sie sind unterwegs nach Kleinmachnow bei Berlin, wo Anna zu Hause ist. Am Montag geht die Schule los. Der Urlaub im Wohnmobil ist für die Eheleute Lichte gute Tradition, seit 31 Jahren touren sie schon kreuz und quer durch Europa. „Ich bin leidenschaftliche Fahrerin“, schwärmt Ulrike Lichte, sie hat im Fahrzeug quasi die Hosen an. „Mein Mann ist der beste Beifahrer der Welt“, fügt sie hinzu.

Die beiden Rentner Ulrike und Henning Lichte und ihre Enkelin Anna machen Pause auf der Raststätte Fränkische Schweiz-Ost. © Ralf Münch



Die beiden Rentner Ulrike und Henning Lichte und ihre Enkelin Anna machen Pause auf der Raststätte Fränkische Schweiz-Ost. Foto: Ralf Münch



Die Autobahn Nürnberg-Berlin kennen sie gut, „sie ist schön, sehr gut ausgebaut“. Mit Grausen denken beide an ihre Urlaube im Süden mit Serpentinen, tiefen Schluchten - und keinen Leitplanken an der Straße.

Etwas gruselig sind auch die Erzählungen der beiden über einen Betäubungsgasüberfall auf ein Familienmitglied im Wohnmobil während eines Auslandsurlaubs. Unbekannte hatten das Gas nachts auf einem Rastplatz in das Fahrzeug gesprüht und den Schlafenden Wertsachen gestohlen.Diesmal hat das Ehepaar Hund Rocky dabei, ein wachsamer Malteser, der nachts im Wohnmobil wacht.

Die beiden bezeichnen sich selbst als „Aktivrentner“, die im Ruhestand „verrückte Sachen machen“. Ruhe haben sie trotzdem nicht. „Wir müssen weiter“, sagen sie, nach Kleinmachnow sind es noch dreieinviertel Stunden. Das Wohnmobil fährt im Durchschnitt Tempo 120, Gemächlichkeit ist Trumpf.

Auf der Raststätte herrscht bei 26 Grad Celsius und wolkigem Himmel sommerliche Ruhe. Zur kleinen Pause trifft sich hier eine bunte Mischung aus Geschäftsreisenden, Kurzurlaubern, Reisebuspassagieren und Urlaubern. Die Leute kommen und gehen, einige setzen sich in den Schatten, trinken Wasser und essen eine Kleinigkeit. Dann geht es zurück auf den Highway in Fahrtrichtung Berlin.

Auf der sechsspurigen A 9 auf Höhe der Raststätte sind durchschnittlich täglich 54.000 Kraftfahrzeuge unterwegs. Davon sind etwa 44.000 Autos und 10.000 Lastwagen, teilt Ursula Birg, die stellvertretende Pressesprecherin der Autobahndirektion Nordbayern in Nürnberg mit. In der Tendenz fahren in der Ferienzeit (August) etwa 22 Prozent mehr Autos als im Jahresdurchschnitt, aber neun Prozent weniger Lastwagen.

Es war wohl großes Glück, dass sich bei dem starken Verkehr zwei befreundete Familien aus Kiel zufällig auf der Autobahn bei Pegnitz begegnet sind. „Wir haben sie vor der Rastanlage gerade überholt, haben sie dann auf dem Handy angerufen und sind dann beide rausgefahren“, berichtet Wolf-Peter Dietz. Die Freude über das unerwartete Treffen ist groß.

Abstecher nach Dresden

Christian Töns kommt gerade mit einem Wohnmobil aus Kroatien. © Ralf Münch



Christian Töns kommt gerade mit einem Wohnmobil aus Kroatien. Foto: Ralf Münch



Familie Dietz kommt gerade vom Urlaub auf Korsika. Geplant ist ein Abstecher zur Schwester nach Dresden, einen Tag später geht es dann heim nach Kiel. „Der Urlaub war super, kein Regen“, berichtet Dietz braungebrannt und gut erholt. Das lange Autofahrern steckt er gut weg, sein zum Wohnmobil umgebauter VW-Transporter T3 läuft zuverlässig. Klimanlage gibt es keine, das macht nichts. „Der selbst umgebaute Transporter ist besser gedämmt als jeder Wohnwagen“, sagt er stolz.

Die befreundete Familie Thöns kommt aus Kroatien. Die Fahrt auf der A9 sei relativ entspannt, auf der A7 gebe es viel mehr Baustellen, berichtet Fahrer Christian Thöns. Das Wohnmobil, ein VW LT, „schafft gerade einmal 95 Kilometer pro Stunde, hängt zwischen den Lastwagen“, lächelt er. Mit einem Abstecher auf einen Campingplatz sind es noch zwei Tage bis in die Heimatstadt Kiel. Das Wohnmobil hat schon 22 Jahre auf dem Buckel, eine Klimanlage gibt es nicht. Er und seine Familie seien gut erholt, berichtet Thöns entspannt. Auf der Autobahn unterwegs zu sein, sei „normaler Wahnsinn“. Doch Urlaub ist Urlaub.

PETER ENGELBRECHT