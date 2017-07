Geschicklichkeit und Teamgeist waren gefragt

1. Kinderfeuerwehr-Olympiade in Kirchenbirkig kam sehr gut an — 2,5 Kilometer langer Parcours mit sieben Stationen - vor 17 Minuten

KIRCHENBIRKIG - Die Feuerwehr Kirchenbirkig hat am Wochenende die 1. Kinderfeuerwehr-Olympiade der Inspektion III des Landkreises Bayreuth veranstaltet.

Teamwork ist alles: Kniffelige Aufgaben galt es an der Station „Knoten und Stiche“ zu lösen. Hier im Bild die Tüchersfelder Kinderwehr. © Bernhard Niemczyk



Teamwork ist alles: Kniffelige Aufgaben galt es an der Station „Knoten und Stiche“ zu lösen. Hier im Bild die Tüchersfelder Kinderwehr. Foto: Bernhard Niemczyk



An sieben Stationen wurde getüftelt, gerannt, geraten und gelacht. In Gruppen von vier Kindern stellten die Sechs- bis Zwölfjährigen zu Beginn ihr Feuerwehrwissen bei 13 Testfragen unter Beweis. Ihre Geschicklichkeit konnten die Mädels und Jungs dann an der Station "Knoten und Stricke", bei einem Mastwurf mit Spierenstich und einem Kreuzknoten an einem Holzbalken zeigen.

Neben der Gastgeberwehr waren sieben Wehren aus Leups, Troschenreuth, Tüchersfeld, Penzenreuth, Ottenhof-Bernheck und Plech mit 67 Kindern, Betreuern und Eltern in den 430-Seelen-Ort gekommen. Fürs leibliche Wohl sorgten 30 Betreuer und ein "Versorgungstrupp". Per Walkie-Talkie konnten die Helfer Wurstsemmeln, Kuchen und Limo ordern, damit die Teilnehmer auf dem 2,5 Kilometer langen Parcours rund um Kirchenbirkig versorgt waren.

Im Hintergrund der Veranstaltung mit mehr als 100 Teilnehmern und Helfern sorgte eine professionelle Organisation dafür, dass alles glatt lief. Die Leiterin der Kinderfeuerwehr Kirchenbirkig, Katrin Steger, und ihre Stellvertreterin Tanja Herlitz hatten im Vorfeld lange an den Aufgaben getüftelt, wobei sie sich von ihren eigenen Jungendleistungsmärschen hatten inspirieren lassen. Vom Feuerwehrhaus aus koordinierten die beiden dann das Geschehen, das sich vom frühen Samstagmorgen bis in den frühen Nachmittag erstreckte.

Engagierte Familien

"Wir haben etwas Ähnliches schon vor fünf Jahren gemacht, aber diese Kinderfeuerwehr-Olympiade ist die erste der Inspektion III mit Feuerwehren aus dem Landkreis Bayreuth", berichtete die 32-jährige Steger, deren zwei- und vierjährige Buben zwar noch nicht aktiv mitmachen, aber trotzdem schon begeistert dabei waren. "Heute kümmert sich der Opa um den Großen und der Papa um den Kleinen", berichtete Steger. Opa Reinhard Bauer ist seinerseits Ortssprecher und Ehrenkommandant der Feuerwehr Kirchenbirkig, der Vater der Kinder Kreisbrandinspektor Stefan Steger. Die Leupser Feuerwehr war indes mit einem stimmstarken elterlichen Fanclub angereist, der seine fünf Sprösslinge bei jeder Aufgabe anfeuerte.

Beim Wegpusten eines Plastikbechers mittels Strohhalm-Wasserkraft brillierte das Team Ottenhof-Bernheck. © Bernhard Niemczyk



Beim Wegpusten eines Plastikbechers mittels Strohhalm-Wasserkraft brillierte das Team Ottenhof-Bernheck. Foto: Bernhard Niemczyk



Vor allem beim "Wassertransport mit HT-Rohren" überzeugte der Nachwuchs aus Leups mit sauberer Technik und Schnelligkeit. "Die Olympiade ist super organisiert. So eine von Anfang bis Ende durchdachte Veranstaltung kriegen nur Frauen hin", schwärmte Frank Steffel, Gerätewart und Gruppenbetreuer der Leupser Wehr. Die teilnehmerstärkste Kinderfeuerwehr mit 15 Kindern kam aus Troschenreuth, gefolgt von Ottenhof-Bernheck mit 14 Kids und Kirchenbirkig mit elf kleinen Floriansjüngern.

Neben Wissen und Schnelligkeit brauchten die Olympioniken Geschicklichkeit und Teamgeist. Beim "Ball-Balanceakt" war etwa das Miteinander gefragt, beim "Leinenbeutelkegeln" auf zehn Plastikwasserflaschen kam es aufs Zielwasser an. Der Staffellauf um Pylone, auf Schläuchen, unter und über Tische und Bänke erforderte Wendigkeit. Höhepunkte waren die Überraschungsübung mit Sackhüpfen in Helm und Warnweste, Zielwerfen mit Ringen, und das Wegpusten eines Plastikbechers mit Strohhalm-Wasserkraft von einer Bierbank. Zum Abschluss gab es Nudeln mit Sauce, die der Vorsitzende der Gastgeberwehr, Thomas Distler, persönlich zubereitet hatte.

Als Preise winkten Medaillen und Teilnehmerurkunden. Für die acht besten Gruppen gab es überdies Pokale. Die Kinder-Feuerwehr von Tüchersfeld kam auf den ersten, Gastgeber Kirchenbirkig auf den zweiten Platz. Drittplatzierte waren die Kids von Ottenhof-Bernheck und Plech.

GISELA LEINBERGER