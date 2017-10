Geschlossene Gesellschaft im fränkischen Ausflugslokal

Mit ortskundiger Hilfe entdeckte Hans Werner Richter die "Pulvermühle" als Treffpunkt für die prominenten Schriftsteller - vor 43 Minuten

WAISCHENFELD - Wenn man so will, ist es ein wenig den "Nordbayerischen Nachrichten" zu verdanken, dass die "Gruppe 47" ihre letzte Tagung ausgerechnet in der Waischenfelder "Pulvermühle" abhielt.

Hans Werner Richter, Kopf der Literatenvereinigung „Gruppe 47“, 1967 mit einem Schild vor der „Pulvermühle“ in Waischenfeld. © Foto: Karl Schnöller/dpa



Hans Werner Richter, Kopf der Literatenvereinigung „Gruppe 47“, 1967 mit einem Schild vor der „Pulvermühle“ in Waischenfeld. Foto: Foto: Karl Schnöller/dpa



Und das kam so: Der Kopf der Literatenvereinigung, Hans Werner Richter, war alljährlich auf der Suche nach einem möglichst abgeschiedenen Ort für die Klausuren seiner Poeten. 1967 beauftragte er Klaus Röhler, den damaligen Lektor von Günter Grass, mit der Quartiersuche. Die Röhlers stammen aus Oberfranken (die Familie stellte dort einmal Gartenzwerge her) und Günter fragte seinen Bruder Peter, ob der nicht ein abgeschiedenes Gasthaus wüsste. Peter Röhler wiederum war gut bekannt mit Peter Thürl, dem Lokalredakteur der Forchheimer Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten. Und Thürl (Jahrgang 1947) hatte in seinem "Gäu" rund um Ebermannstadt nicht nur jeden Misthaufen und jeden Feuerwehrkommandanten im Kopf, sondern vor allem auch die Wirtshäuser.

Also fiel ihm der "Pulvermüller" ein, namentlich Kaspar Bezold, Wirt des alteingesessenen Anwesens "Pulvermühle" vor den Toren der Stadt Waischenfeld. Idyllischer und ruhiger gelegen ging fast nicht mehr. Zwar war Bezold gestandener CSUler, aber wenn "die Linken" – und als solche waren die Dichter der Gruppe 47 weithin verschrien – sich gut benehmen und anständig zechen und hernach zahlen würden – warum nicht? Freilich zog sich Bezold wegen der dreitägigen Vermietung seiner Räume schnell den Unmut seiner Parteikollegen und auch des örtlichen Pfarrers zu und der Wortführer des "Kulturbundes Franken" schrieb vor dem Aufmarsch der "linkslastigen Literaten", der "Kommunisten" und "Vertreter der Negation": "Was wollen diese Leute bei uns in Franken? Wer zuviel toleriert, macht sich unglaubwürdig." Als dann auch noch sozialistische Studenten aus Erlangen zum Protest gegen die doch eigentlich gesinnungsgleichen Schriftsteller anrückten, verstand in Waischenfeld keiner mehr die Welt.

Redakteur Thürl verdingte sich aushilfsweise als Kellner bei seinem Freund "Pulvermüller" und konnte so in den Abendstunden, in denen gut gegessen und kräftig gezecht wurde, den Prominenten ganz nahe sein. Dicht an den Dichtern waren auch die damaligen Redakteure Toni Völkl und Karin Rokos, die nicht nur über die Inhalte der Tagung berichteten, sondern eben auch über die Freizeitgewohnheiten der Literaten. So warf Völkl etwa beim Abschiedsfest einen Blick auf die "Moden" der Damen, "die vom Strickkleid bis zur Abendrobe, vom Minirock bis zur langen Schleppe" reichten.

Karin Rokos beobachtete dagegen die zahlreichen Vertreter von ARD und ZDF, die vor dem gesperrten Steg über die Wiesent "in Wind und Regenschauern" frieren und warten mussten, bis sich vor der "Pulvermühle" wieder mal etwas tat.

BERND NOACK